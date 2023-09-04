Беспилотники сбиты около Крыма и над Курской областью

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки по объектам на территории РФ с использованием двух украинских беспилотников. БПЛА самолетного типа уничтожены над Черным морем возле Крымского полуострова и над Курской областью.
Беспилотники уничтожены примерно в 1:00 дежурными средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Минобороны РФ не уточняет, где именно сбиты беспилотники. Ряд Telegram-каналов сообщали, что взрыв слышали в Курчатове, где находится АЭС.
Накануне, 3 сентября, над Курской областью было сбито не меньше трех беспилотников. Один из них — в Курчатове, еще два — в районе села Козино Рыльского района области и недалеко от села Горналь в Суджанском районе. Кроме того, поздно вечером дружинники в Псковской области пресекли незаконное применение БПЛА.
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