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Коммерсантъ FM
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Псковский губернатор Ведерников: дружинники пресекли незаконное применение БПЛА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что участники местного добровольческого движения «Дружина» пресекли попытку незаконного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. По его словам, дружинники сделали это в первый день своей официальной работы в области.

«Членам "Дружины" во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов»,— отметил господин Ведерников в своем официальном Telegram-канале. Он не уточнил, кто именно пытался незаконно применить беспилотники в Псковской области и возбуждено ли по данному факту уголовное дело.

Указ о запрете несанкционированных полетов гражданских БПЛА в Псковской области губернатор Михаил Ведерников подписал в начале мая нынешнего года.

Александр Кислов

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