Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Старовойт: в Курчатове произошел пожар из-за атаки украинского БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатов, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), из-за атаки украинского беспилотника начался пожар в нежилом здании. По информации главы региона, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

«В результате атаки украинского беспилотника 3 сентября зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. На месте работают силовые структуры»,— написал господин Старовойт в своем официальном Telegram-канале. Как отмечает Telegram-канал Shot, пожар произошел из-за падения обломков беспилотника на одно из городских зданий. По информации курского губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.

1 сентября Роман Старовойт также сообщал об атаке беспилотника на Курчатов. Тогда украинский БПЛА попал по нежилому зданию — у него поврежден фасад. Тогда в результате атаки дрона также никто не пострадал.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...