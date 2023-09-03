Губернатор Старовойт: в Курчатове произошел пожар из-за атаки украинского БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатов, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), из-за атаки украинского беспилотника начался пожар в нежилом здании. По информации главы региона, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

«В результате атаки украинского беспилотника 3 сентября зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове. Силами пожарных оно ликвидировано. На месте работают силовые структуры»,— написал господин Старовойт в своем официальном Telegram-канале. Как отмечает Telegram-канал Shot, пожар произошел из-за падения обломков беспилотника на одно из городских зданий. По информации курского губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.

1 сентября Роман Старовойт также сообщал об атаке беспилотника на Курчатов. Тогда украинский БПЛА попал по нежилому зданию — у него поврежден фасад. Тогда в результате атаки дрона также никто не пострадал.

Александр Кислов