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Коммерсантъ FM
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В Курской области обезврежены два беспилотника

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в приграничных районах области было обезврежено два беспилотника. По информации губернатора, БПЛА обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями.

В своем Telegram-канале господин Старовойт уточнил, что бесппилотники были обезврежены в районе села Козино Рыльского района области и недалеко от села Горналь в Суджанском районе. «Обошлось без пострадавших и повреждений»,— пояснил он.

Также курский губернатор рассказал об обстреле со стороны вооруженных сил Украины поселка Теткино в Глушковском районе. Он уточнил, что по населенному пункту зафиксировано «три прилета». Пострадавших и разрушений нет, уточнил Роман Старовойт.

Александр Кислов

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