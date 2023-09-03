«На рынке дефицит автомобилей»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Спрос на легковые автомобили в августе остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен, и результат по итогам месяца обновит локальный рекорд. АвтоВАЗ с 1 сентября возобновит производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5». Автомобили «Москвич» могут выпустить на газомоторном топливе. 40% автомобилистов в России согласны на ремонт с б/у запчастями. Россияне все чаще пересаживаются с личных автомобилей на арендованные. Группа «Соллерс» получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли по итогам января-июня 2023 года против убытка в 1,1 млрд руб. годом ранее.

День 557-й. 3 сентября. Воскресенье

03.09.2023 14:15

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани собралось 300 транспортных средств. Время ожидания в пробке достигает одного часа.

03.09.2023 10:45

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль»,— сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

День 555-й. 1 сентября. Пятница

01.09.2023 17:35

Биржевая цена АИ-95 обновила рекорд восьмой день подряд.

День 554-й. 31 августа. Четверг

31.08.2023 20:00

40% автомобилистов согласны на ремонт с б/у запчастями. Более половины респондентов положительно относятся к созданию индустрии восстановленных деталей. Треть автовладельцев в этом году столкнулись с дефицитом необходимых для ремонта компонентов. 85% участников опроса заметили рост цен на запчасти.

31.08.2023 16:05

Биржевая цена АИ-95 обновляет рекорд седьмой день подряд.

День 553-й. 30 августа. Среда

30.08.2023 17:00

Россияне все чаще пересаживаются с личных автомобилей на арендованные. Примерно 42% водителей в этом году отдали предпочтение каршеринговым машинам, автолюбители отказываются от собственных авто в пределах города и передвигаются на них только во время загородных и длительных поездок. Если в прошлом году пользователи каршеринга через подобные сервисы совершали в среднем меньше 7 поездок в месяц, то в этом — уже 7,5.

Авторы этого исследования из маркетплейса Fresh связывают такую тенденцию с тем, что цены на бензин в целом по стране за год выросли почти на 10%. Впрочем, основная проблема в том, что на рынке по-прежнему не хватает машин, говорит основатель маркетплейса Fresh Денис Мигаль: «Главная причина состоит в том, что на рынке дефицит автомобилей. Многие люди ждут свои машины с оформленным предзаказом. Есть проблемы с логистикой, получением ПТС, с тем, что авто не хватает».

День 552-й. 29 августа. Вторник

29.08.2023 19:51

Группа «Соллерс» получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли по итогам января-июня 2023 года против убытка в 1,1 млрд руб. годом ранее. В автоконцерне отмечают позитивную динамику производства и продаж УАЗа и успехи новых продуктов под собственным брендом «Соллерс». Компания также раскрыла сумму сделки по приобретению бывшего завода японской Isuzu в РФ — актив обошелся в 2,8 млрд руб. Площадку планируется перезапустить, начав там выпуск грузовиков,— тогда компания будет присутствовать во всех сегментах рынка.

29.08.2023 18:35

Пятый торговый день подряд биржевая стоимость бензина марки АИ-95 обновляет исторический максимум. Сегодня по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена составила 73,35 тыс. руб. за тонну.

29.08.2023 12:09

АвтоВАЗ с 1 сентября возобновит производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5». Приостановить производство и перейти на «Евро-2» АвтоВАЗ был вынужден из-за санкционных ограничений. «С 1 сентября 2023 года АО "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5". Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada»,— говорится в сообщении компании.

29.08.2023 11:39

Автомобили «Москвич» могут выпустить на газомоторном топливе. Модели на метане планируют представить в ближайшее время. Новую версию завод «Москвич» разрабатывает совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо». Когда появится машина на газе, официально не уточняется.

29.08.2023 02:03

Спрос на легковые автомобили в августе остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен, и результат по итогам месяца обновит локальный рекорд. По расчетам “Ъ”, продажи выйдут на уровень около 107 тыс. машин, что всего на 10 тыс. ниже августа докризисного 2021 года. Аналитики отмечают, что низкие продажи 2022 года и дефицит машин сформировали отложенный спрос, который сейчас на фоне расширения предложения неизбежно будет реализовываться.

29.08.2023 02:03

Рынок лизинга по итогам полугодия восстановился до показателей рекордного 2021 года. В части массовых сегментов решилась проблема дефицита предметов лизинга, а экономика стабилизировалась после шоков прошлого года. Однако ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ может затормозить рынок во втором полугодии и привести к ухудшению качества портфеля лизинговых компаний.

День 551-й. 28 августа. Понедельник

28.08.2023 11:44

Авторынок Новосибирской области занял первое место по количеству объявлений по продаже автомобилей с пробегом, которые ввозятся из-за рубежа, на долю региона приходится 5,7% от общего числа предложений в России. В прошлом году этот показатель находился на уровне 3,4%.

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