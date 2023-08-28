Новосибирская область вышла в лидеры по числу предложений авто с пробегом из-за границы

Авторынок Новосибирской области занял первое место по количеству объявлений по продаже автомобилей с пробегом, которые ввозятся из-за рубежа, на долю региона приходится 5,7% от общего числа предложений в России. В прошлом году этот показатель находился на уровне 3,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным экспертов «Авито Авто», в области также увеличилось количество машин с пробегом, ввозимых из-за рубежа. Так, в июне-июле текущего года прирост составил 119,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В течение года интерес покупателей к таким авто в регионе вырос на 8,5%. Средняя цена на подобную машину составила 2,8 млн руб.

Самыми популярными брендами стали Toyota, Honda, BMW, Kia и Geely. В первые два месяца лета в Новосибирской области среди автомобилей с пробегом из-за границы чаще всего предлагали привезти Geely Monjaro. В топ-5 моделей также вошли Nissan Note, Honda Fit, BMW X5, Kia Mohave.

По количеству объявлений по продаже подобных машин на втором месте расположился Хабаровский край (5,5%), на третьем – Омская область (3,3%). Замыкают топ-5 Красноярский край (3%) и Иркутская область (2,7%).

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Александр Киселев