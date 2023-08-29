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Коммерсантъ FM
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«Москвичи» переводят на газ

Будет ли интересна новая версия автомобилей покупателям

Автомобили «Москвич» могут выпустить на газомоторном топливе. Модели на метане планируют представить в ближайшее время, пишет издание AutoNews. Новую версию завод «Москвич» разрабатывает совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо». Когда появится машина на газе, официально не уточняется. Однако производитель анонсировал выпуск двух неких новых моделей в 2024-м.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сколько может стоить «Москвич» на метане? И будет ли такая модель пользоваться спросом? Главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко отмечает, что газовый вариант, скорее всего, будет дороже бензинового:

«Перспективы у такой техники в России, конечно, есть, тем более если речь идет о транспорте на метане. Запасы природного газа у нас в стране, скажем так, чуть больше, чем во многих сопредельных государствах.

Почему электрокар «Москвич» не заинтересовал покупателей

Более того, подобной техникой очень активно в свое время занимались в Европе, по крайней мере, Volkswagen представил довольно много моделей, работающих на природном газе.

Если в России будет развиваться зарядная инфраструктура, то в целом направление перспективное. Что касается стоимости таких автомобилей, то машины на газомоторном топливе, скорее всего, в рознице будут чуть дороже традиционных бензиновых вариантов».

Стоимость автомобилей «Москвич 3» с бензиновым мотором сейчас стартует от 2,2 млн руб. Электрическая версия — «Москвич 3Е» — достигает почти 4 млн руб. Цены на них в августе выросли на 11%.

Что повлияло на изменение стоимости автомобилей «Москвич»

При этом стоимость газомоторных машин, скорее всего, не станет решающим фактором для потребителей, заметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, в России не хватает инфраструктуры для комфортного использования таких авто:

«С метаном у нас история известная: вроде бы это и интересно, но заправлять автомобиль особо негде. Хотя в России теперь количество газонаполнительных станций что-то около 900, но все равно этого мало.

Скорее всего, эта история может быть в значительной степени интересна для флитовых продаж, например, для такси.

Если это станет недорогой историей и будет очень просто ставить машину на учет в ГИБДД, так как это было, например, с моделями Lada, то тогда в этом какой-то определенный интерес есть».

Продажи автомобилей «Москвич» стартовали в конце 2022-го. В июне производитель отчитался о рекордных показателях — тогда за месяц в стране было реализовано около 1,5 тыс. машин.

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Дарья Фоменко

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