«Москвичи» переводят на газ

Автомобили «Москвич» могут выпустить на газомоторном топливе. Модели на метане планируют представить в ближайшее время, пишет издание AutoNews. Новую версию завод «Москвич» разрабатывает совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо». Когда появится машина на газе, официально не уточняется. Однако производитель анонсировал выпуск двух неких новых моделей в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сколько может стоить «Москвич» на метане? И будет ли такая модель пользоваться спросом? Главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко отмечает, что газовый вариант, скорее всего, будет дороже бензинового:

«Перспективы у такой техники в России, конечно, есть, тем более если речь идет о транспорте на метане. Запасы природного газа у нас в стране, скажем так, чуть больше, чем во многих сопредельных государствах.

Более того, подобной техникой очень активно в свое время занимались в Европе, по крайней мере, Volkswagen представил довольно много моделей, работающих на природном газе.

Если в России будет развиваться зарядная инфраструктура, то в целом направление перспективное. Что касается стоимости таких автомобилей, то машины на газомоторном топливе, скорее всего, в рознице будут чуть дороже традиционных бензиновых вариантов».

Стоимость автомобилей «Москвич 3» с бензиновым мотором сейчас стартует от 2,2 млн руб. Электрическая версия — «Москвич 3Е» — достигает почти 4 млн руб. Цены на них в августе выросли на 11%.

При этом стоимость газомоторных машин, скорее всего, не станет решающим фактором для потребителей, заметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его мнению, в России не хватает инфраструктуры для комфортного использования таких авто:

«С метаном у нас история известная: вроде бы это и интересно, но заправлять автомобиль особо негде. Хотя в России теперь количество газонаполнительных станций что-то около 900, но все равно этого мало.

Скорее всего, эта история может быть в значительной степени интересна для флитовых продаж, например, для такси.

Если это станет недорогой историей и будет очень просто ставить машину на учет в ГИБДД, так как это было, например, с моделями Lada, то тогда в этом какой-то определенный интерес есть».

Продажи автомобилей «Москвич» стартовали в конце 2022-го. В июне производитель отчитался о рекордных показателях — тогда за месяц в стране было реализовано около 1,5 тыс. машин.

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Дарья Фоменко