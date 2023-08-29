Лизинг притормозили ставкой

Рынок лизинга по итогам полугодия восстановился до показателей рекордного 2021 года, подсчитали в НРА. В части массовых сегментов решилась проблема дефицита предметов лизинга, а экономика стабилизировалась после шоков прошлого года. Однако ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ может затормозить рынок во втором полугодии и привести к ухудшению качества портфеля лизинговых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам второго квартала объем нового лизингового бизнеса, выраженный в количестве предметов лизинга, достиг 161 тыс. единиц, следует из обзора НРА, с которым ознакомился “Ъ”. Это соответствует показателям аналогичного рекордного для сегмента 2021 года. Для сравнения: по итогам второго квартала 2022 года, на который пришлись основные кризисные явления после начала военных действий на Украине, показатель был более чем вдвое меньше.

Восстановление началось еще во втором полугодии 2022 года, однако тогда рост обеспечивался преимущественно в денежном выражении за счет подорожания предметов лизинга, которые по-прежнему были в дефиците (см. “Ъ” от 25 января). Но теперь ситуация изменилась.

«В первом полугодии 2023 года наблюдался практически фронтальный рост нового бизнеса по большинству категорий предметов лизинга. Количество единиц выданных транспортных средств возросло на 70%, а количество выданных единиц технологического оборудования — почти на 50%. Этот уверенный восстановительный рост большей частью связан с высокой способностью лизинговых компаний адаптироваться к структурному кризису, стабилизацией денежно-кредитной политики в первом полугодии и государственным стимулированием»,— говорится в исследовании НРА.

Важными драйверами восстановительного роста отрасли стали розничные сегменты, востребованные предприятиями малого и среднего бизнеса, подчеркивают авторы исследования (также см. “Ъ” от 29 мая).

Стабилизацию наличия предметов лизинга, пусть не во всех сегментах, подтверждают и лизингодатели. «Так, в сегменте грузовых и легковых машин это происходит за счет активного появления на рынке китайской техники. Спрос на подержанные предметы лизинга также до сих пор выше, чем в предыдущие годы. В других корпоративных сегментах, как лизинг железнодорожного транспорта, морских судов, оборудования, дефицит предложения нивелируется медленнее из-за более длинных сроков производства»,— поясняет гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов.

«В первом полугодии в России произвели спецтехники на 44 млрд руб., на 30% больше, чем годом ранее. Однако стоит отметить сохраняющийся дефицит легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта»,— уточняет гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров.

Между тем во втором полугодии эксперты НРА ожидают снижения темпов роста рынка. По прогнозам авторов обзора, в натуральном выражении объемы нового бизнеса в июле—декабре составят около 150 тыс. предметов в квартал. Также рост бизнеса притормозит ужесточение денежно-кредитной политики, отмечают в НРА. «Значимое увеличение базовой ставки может ставить под вопрос целесообразность самой инвестиции в предмет лизинга. Хорошая динамика бизнеса в последние кварталы была, хоть и частично, обеспечена мягкой кредитно-денежной политикой»,— соглашается гендиректор «Росбанк Лизинга» Гурам Кудрявцев.

В результате лизингополучатели, которые не могут отложить приобретение основных средств, рискуют увеличить долговую нагрузку, опасается руководитель отдела организации продаж «Интерлизинга» Александр Валенцев: «Это приведет к росту кредитных рисков на рынке, ухудшению качества портфелей лизинговых компаний и, как следствие, ужесточению условий, предлагаемых лизинговыми компаниями». Если ставка продолжит расти, добавляет он, есть вероятность повышения ставок финансирования со стороны банков по ранее выданным кредитам, которое лизингодатели могут транслировать на клиентов.

Полина Трифонова