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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Granta с двигателями «Евро-5» с 1 сентября

АвтоВАЗ с 1 сентября возобновит производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5». Приостановить производство и перейти на «Евро-2» АвтоВАЗ был вынужден из-за санкционных ограничений.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 1 сентября 2023 года АО "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5". Новые калибровки и блоки управления двигателей разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет Lada»,— говорится в сообщении компании.

Как уточнили в АвтоВАЗе, двигатели экологического стандарта «Евро-5» будут возвращены во все автомобили семейства Lada Granta, в том числе седан, лифтбек, Cross и Drive Active, с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л.с. и 106 л.с.

Рекомендованная розничная цена на Lada Granta с двигателем мощностью 90 л.с., соответствующим стандартам «Евро-5», начинается от 784 900 руб., с двигателем 106 л.с — от 925 900 руб. Цена на базовую комплектацию Granta сохранится на уровне менее 700 тыс. руб.

Продажи АвтоВАЗа в июле 2023 года (29,4 тыс. штук) стали рекордными за этот год, а также наиболее высокими для июля за последние пять лет. Руководство автоконцерна заявляло о планах в 2023 году произвести «более 400 тыс.» машин. По итогам года АвтоВАЗ рассчитывает сохранить долю в 40% рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Граждане пересаживаются на свое».

Милена Костерева

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