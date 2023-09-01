Биржевая цена АИ-95 обновила рекорд восьмой день подряд

Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 в европейской части России за последние сутки выросла на 0,62%, до отметки 74 768 руб. за тонну. Это следует из итогов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 1 сентября. Цена бензина АИ-95 растет восьмой день подряд.

На торгах по территориальному индексу европейской части России подорожало и летнее дизельное топливо — до 68 002 руб. за тонну (+1,32%). За август его цена выросла на 18,5%.

В ходе торгов рост показали также бензин АИ-92 (+1,07%, до 64,6 тыс. руб. за тонну), топочный мазут (+0,34%, до 33,9 тыс. руб. за тонну), топливо для реактивных двигателей (+0,17%, до 69 тыс. руб. за тонну) и сжиженные углеводородные газы (+0,17%, до 29,4 тыс. руб. за тонну).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Бензину отольется курс».

Петр Бузлаев