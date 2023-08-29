«Соллерс» нацелился на сегмент небольших грузовиков

Группа «Соллерс» получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли по итогам января—июня 2023 года против убытка в 1,1 млрд руб. годом ранее. В автоконцерне отмечают позитивную динамику производства и продаж УАЗа и успехи новых продуктов под собственным брендом «Соллерс». Компания также раскрыла сумму сделки по приобретению бывшего завода японской Isuzu в РФ — актив обошелся в 2,8 млрд руб. Площадку планируется перезапустить, начав там выпуск грузовиков,— тогда компания будет присутствовать во всех сегментах рынка. По данным «Ъ», речь идет о небольшом грузовике — в этом сегменте прежде работала Isuzu со своим N-series.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС

ПАО «Соллерс» получило 1,4 млрд руб. чистой прибыли по итогам первого полугодия, сообщается в отчете компании (.pdf). Выручка составила 32,7 млрд руб., из которых почти 27 млрд руб. пришлись на реализацию транспортных средств. Годом ранее компания получила 1,1 млрд руб. чистого убытка при выручке в 26,2 млрд руб.

Группа владеет несколькими автозаводами, в том числе Ульяновским автозаводом (УАЗ), «Соллерс Алабуга» (бывшее СП с Ford), «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ, ранее — СП с Mazda), завод двигателей ЗМЗ и другие.

«Показатели первого полугодия 2023 года отражают позитивную динамику роста объемов производства в группе “Соллерс” за счет восстановления показателей продаж УАЗа и успешного вывода на рынок новых продуктов под брендом “Соллерс”»,— заявил гендиректор «Соллерса» Николай Соболев. Напомним, летом 2022 года господин Соболев и другие топ-менеджеры выкупили контрольный пакет «Соллерса» (76,7%) у Вадима Швецова на компанию «Альтер Инвест».

В состав группы теперь также входит «Соллерс Комтранс» — бывшее «Исузу Рус». Напомним, у «Соллерса» было совместное производство с Isuzu, ликвидированное после начала спецоперации. О закрытии сделки по продаже «Исузу Рус» стало известно в июле этого года, тогда же компания была переименована в «Соллерс Комтранс». Завод мощностью 5 тыс. автомобилей в год до весны 2022 года собирал грузовики под брендом Isuzu. Согласно отчетности, сумма сделки составила 2,8 млрд руб.

На базе активов «Исузу Рус» в Ульяновске планируется организация производства грузовых автомобилей в сотрудничестве с новым партнером, уточняется в документе.

Источник «Ъ», знакомый с планами компании, отмечает, что «Соллерс» нацелен использовать эту площадку для выхода в сегмент, где активно присутствовала компания Isuzu. На рынок планируется вывести аналог модели Isuzu N-series для удовлетворения имеющегося спроса.

«Соллерс» пошел по тому же пути, что и с другими активами бывших партнеров — Ford и Mazda. Так, «Соллерс Алабуга», где производили автомобили Ford Transit, с осени 2022 года выпускает автомобиль Atlant под собственным брендом «Соллерс». Это был первый перезапущенный завод группы после начала кризиса. Автомобиль создан на базе китайского аналога. Кроме того, на АИТ во Владивостоке компания сейчас готовится к выпуску пикапов — также с использованием моделей партнеров из Китая.

Ольга Никитина