Биржевая цена АИ-95 обновляет рекорд седьмой день подряд

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня, 31 августа, стоимость бензина АИ-95 в европейской части России поднялась на 0,82%, составив 74,3 тыс. руб. за тонну. Цена бьет рекорды седьмой торговый день подряд.

Биржевая стоимость бензина АИ-92 поднялась на 0,59%, до 63,9 тыс. руб. за тонну, стоимость авиакеросина — на 0,18%, до 68,9 тыс. руб. Цена летнего дизельного топлива снизилась на 0,08%, до до 67,1 тыс. руб. за тонну, топочного мазута — на 0,18%, до 33,8 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) составила 29,4 тыс. руб. за тонну (+0,82%).

По данным Росстата, по отношению к началу года цены на бензин на 28 августа увеличились на 7,1% (инфляция за этот период — 3,65%). По итогам торгов на СПбМТСБ в этот день, стоимость АИ-95 составила 72,8 тыс. руб. за тонну (+0,5%), АИ-92 — 63,3 тыс. руб. за тонну (+ 0,31%), летнее дизельное топливо — 66,8 тыс. руб. за тонну (+0,38%).

Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ и в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы. 2 августа правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже с 12% до 13% производства бензина, а дизеля — с 8,5% до 9,5%.

Полина Мотызлевская