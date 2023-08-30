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Коммерсантъ FM
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Каршеринг разгоняется

Почему машины в аренду становятся более востребованными

Россияне все чаще пересаживаются с личных автомобилей на арендованные. Примерно 42% водителей в этом году отдали предпочтение каршеринговым машинам, подсчитали эксперты автомобильного маркетплейса Fresh. Они опросили своих клиентов и выяснили, что автолюбители отказываются от собственных авто в пределах города и передвигаются на них только во время загородных и длительных поездок. Если в прошлом году пользователи каршеринга через подобные сервисы совершали в среднем меньше 7 поездок в месяц, то в этом — уже 7,5. Авторы исследования связывают такую тенденцию с тем, что цены на бензин в целом по стране за год выросли почти на 10%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Впрочем, основная проблема в том, что на рынке по-прежнему не хватает машин, говорит основатель маркетплейса Fresh Денис Мигаль: «Главная причина состоит в том, что на рынке дефицит автомобилей. Многие люди ждут свои машины с оформленным предзаказом. Есть проблемы с логистикой, получением ПТС, с тем, что авто не хватает.

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Сегодня мы живем в ожидании 1 сентября. У людей есть дела, которыми нужно заниматься, и, соответственно, в условиях дефицита и отсутствия автомобилей приходится пересаживаться на арендованный транспорт. Россияне все равно предпочитают больше владеть машиной, нежели ее арендовать. Но в преддверии 1 сентября таким образом затыкаются дыры».

Опрошенные “Ъ FM” каршеринговые компании подтвердили тренд на переход с личных машин на арендованные. По их мнению, спрос на такие услуги в этом году заметно вырос, правда, не из-за стоимости топлива:

Представитель пресс-службы каршеринга «Ситидрайв» Юлия Варламова: «Спрос на услуги каршеринговых сервисов растет. Мы видели это в 2022 году, видим и сейчас. Мы связываем это не с одним фактором, а с целым комплексом причин. Изменился авторынок, повысилась стоимость владения машиной. Кроме того, у сервисов каршеринга увеличился парк, появилось больше тарифов под различные пользовательские сценарии. И также нельзя не отметить существование программы лояльности, которая дополнительно позволяет экономить на поездках».

Представитель пресс-службы сервиса «Делимобиль» Дарья Тростникова: «В первом полугодии 2023-го у "Делимобиля" было 8,9 млн зарегистрированных пользователей против 8,4 млн по итогам 2022 года. Это объясняется в том числе тем, что сами автомобили, логистика и комплектующие для машин постоянно дорожают».

Пресс-служба сервиса BelkaCar: «Мы наблюдаем устойчивую положительную динамику по аренде. Рост год к году у нас составляет до 30% помесячно. Последнее время рост среднего чека в первую очередь связан с увеличением длительности аренды и изменением структуры парка. За последний год повысилась доля автомобилей комфорт-класса. Это дает человеку возможность парковать машину там, где ему удобно, лишает его каких-то головных болей на тему того, как с этим автомобилем дальше поступать, как его заправлять, мыть и так далее».

Россияне пересаживаются на каршеринг в том числе из-за того, что страхование и техобслуживание личного автомобиля становится дороже, считает главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов. Впрочем, в основном это касается тех, кто ездит нечасто и недалеко, подчеркивает эксперт:

«Сказать, что выгоднее, каршеринг или личный автомобиль, однозначно нельзя. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Важно, какие у человека пробеги, куда он ездит, как часто. Постоянный автомобиль означает сезонное техническое обслуживание, замену шин, страховку. Все это вместе выливается в кругленькую сумму. Если человек пользуется машиной не каждый день, то есть варианты, при которых каршеринг становится выгоднее.

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Кроме того, на рынке наблюдается дефицит запчастей к довольно большому перечню моделей, и это тоже очередная головная боль для автовладельца. Естественно, в случае с каршерингом или долгосрочной арендой эту проблему берет на себя компания, оказывающая услугу, и автомобилиста она не касается».

Авторынок в России тем временем растет. По данным «Автостата», продажи новых машин в июле год к году увеличились более чем в 2,5 раза, почти до 95,7 тыс. штук. А в августе, по прогнозам агентства, показатели могут перешагнуть отметку в 100 тыс. впервые с 2021-го.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов

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