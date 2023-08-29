Биржевая цена АИ-95 обновила рекорд

Пятый торговый день подряд биржевая стоимость бензина марки АИ-95 обновляет исторический максимум. Сегодня по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена составила 73,35 тыс. руб. за тонну.

По данным СПбМТСБ, бензин АИ-95 по территориальному индексу европейской части России за торговый день стал дороже на 0,73%. При этом бензин АИ-92 подешевел на 0,23%, до 63,4 тыс. руб. за тонну. Дизельное топливо также подешевело на 1,7%, до 65,17 тыс. руб. за тонну.

Цена авиакеросина поднялась на 3,6%, до 68,917 тыс. руб. за тонну, топочного мазута — на 0,45%, до 34,649 тыс. руб. за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,94%, до 29,1 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири цена СУГ снизилась на 0,6%, до 23,357 тыс. руб. за тонну.

Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ и в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы. 2 августа правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива пятого класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина, а дизеля — с 8,5% до 9,5%.