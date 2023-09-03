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Ирина Винер: Олимпийские игры изжили себя, надо развивать альтернативные турниры

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде «без гимна и флага». По ее мнению, Олимпийские игры в современном виде «изжили себя», одной из причин этого является участие в соревнованиях спортсменов-трансгендеров. Она считает, что России необходимо участвовать в альтернативных международных состязаниях и самой организовывать их.

«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую ее и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили»,— сообщила госпожа Винер в ходе презентации своей автобиографии (цитата по «Матч ТВ»).

Главный тренер российских художественных гимнасток уточнила, что одной из альтернатив Олимпиаде станут Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве в 2024 году. По словам Ирины Винер, о готовности принять участие в них уже заявили представители 137 государств. Также госпожа Винер призвала активно организовывать и другие международные соревнования, в том числе «на площадках ШОС и БРИКС».

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября. В марте МОК с оговорками рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В июле глава МОК Томас Бах подтвердил, что Россия не будет приглашена на летние Игры.

16 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства затронул тему политизации международных спортивных структур. По его мнению, олимпийское движение деградирует и это приведет к созданию параллельных структур в спорте.

Подробнее об организации альтернативных Олимпиаде соревнований читайте в материале «Ъ» «Россия затеяла свои Игры».

Александр Кислов

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