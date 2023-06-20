Связь отправили на модернизацию

Премьер Михаил Мишустин поручил доработать стратегию развития отрасли связи до 2035 года: операторам необходимо модернизировать сети и ускорить переход на российские базовые станции 5G и LTE, для чего правительство выделит до 3,5 млрд руб. Но участники рынка говорят, что и так активно работают над улучшением пропускной способности сетей. Средств же, заложенных государством, подчеркивают эксперты, хватит максимум на сеть одного оператора в одном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой ему был представлен проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленный Минцифры совместно с крупнейшими операторами. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что текст стратегии доработают в соответствии с замечаниями, после чего она будет утверждена.

Сам премьер заявил, что операторам связи «нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE».

При этом они должны увеличить пропускную способность и скорость передачи данных, модернизировав сети. Господин Мишустин добавил, что правительством и участниками рынка была запущена реализация «дорожной карты» развития современных сетей, которая позволит ускорить переход отрасли на базовые станции 5G и LTE. По его словам, в карту войдут «несколько программ господдержки», в том числе выделенные государством субсидии на изготовление высокотехнологичных устройств на сумму около 3,5 млрд руб.

В предварительной версии стратегии говорилось, что за последние десять лет вклад связи в ВВП снизился вдвое, до 30-летнего минимума (см. «Ъ» от 19 мая). По версии авторов документа, в ближайшей перспективе росту рынка поможет присоединение к РФ новых территорий, интерес развивающихся стран к отечественным решениям и отказ от устаревших технологий, включая 3G. В то же время срок внедрения 5G может быть отложен на 2030 год. Причем все гражданские сети связи в стране будут исходно «проектироваться для нужд госуправления, обороны, безопасности и правопорядка».

По данным главы комитета Госдумы по связи и IT Александра Хинштейна, в финальном тексте стратегии присутствуют 25 нормативных инициатив, в числе которых предоставление налоговых льгот производителям спутников, обеспечение недискриминационного доступа для размещения сетей связи на инфраструктуре смежных отраслей, в том числе вдоль дорог, сетей электроэнергетики, оптовые цены на электроэнергию для центров обработки данных и другие (см. «Ъ» от 14 июня).

Операторы связи ежедневно проводят мероприятия по улучшению пропускной способности и расширению покрытия сети, подчеркивает источник «Ъ» в одной из крупных компаний: «Кроме того, проводятся рефарминги и оптимизация частотного ресурса». Это, поясняет он, позволяет увеличить пропускную способность и скорость передачи данных без строительства дополнительных базовых станций (БС). В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» не ответили «Ъ», в Tele2 отказались от комментариев.

Если сумма субсидии, которую государство намерено выделить отрасли, касается строительства новой инфраструктуры на базе 5G или LTE, то 3,5 млрд руб. может хватить максимум на оборудование одного крупного региона или Москвы базовыми станциями на сети только одного оператора, считает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. По его словам, раньше сумма инвестиций в крупных операторов могла достигать 300 млрд руб., что позволяло им строить и модернизировать в год до 50 тыс. площадок: «Нынешних денег хватит на установку не более 600 новых БС».

Вадим Красников