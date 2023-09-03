Регистрация единоросса Сокола в качестве кандидата в главы Хакасии аннулирована

Избирательная комиссия Хакасии аннулировал регистрацию Сергея Сокола в качестве кандидата в главы республики от «Единой России». Депутат Госдумы снялся с выборов из-за проблем со здоровьем.

«Приняли решение о признании аннулирования регистрации и исключения его из бюллетеней»,— сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин ТАСС. Господин Сокол останется лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет республики.

Избирком ранее сообщал «Ъ», что фамилию единоросса вручную вычеркнут из уже отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах главы Хакасии, которое пройдет с 8 по 10 сентября. После этого в них останутся три фамилии: действующего главы региона Валентина Коновалова (КПРФ), депутата Верховного совета Михаила Молчанова (ЛДПР) и гендиректора ООО «Авиационный завод "Ирбис"» Владимира Грудинина («Коммунисты России»). Согласно исследованию ИНСОМАР, за господина Коновалова собирались голосовать 40% электорально активных избирателей, за господина Сокола — 41%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Хакасия осталась без единоросса».

Леонид Уварчев