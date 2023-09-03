Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Регистрация единоросса Сокола в качестве кандидата в главы Хакасии аннулирована

Избирательная комиссия Хакасии аннулировал регистрацию Сергея Сокола в качестве кандидата в главы республики от «Единой России». Депутат Госдумы снялся с выборов из-за проблем со здоровьем.

«Приняли решение о признании аннулирования регистрации и исключения его из бюллетеней»,— сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин ТАСС. Господин Сокол останется лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет республики.

Избирком ранее сообщал «Ъ», что фамилию единоросса вручную вычеркнут из уже отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах главы Хакасии, которое пройдет с 8 по 10 сентября. После этого в них останутся три фамилии: действующего главы региона Валентина Коновалова (КПРФ), депутата Верховного совета Михаила Молчанова (ЛДПР) и гендиректора ООО «Авиационный завод "Ирбис"» Владимира Грудинина («Коммунисты России»). Согласно исследованию ИНСОМАР, за господина Коновалова собирались голосовать 40% электорально активных избирателей, за господина Сокола — 41%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Хакасия осталась без единоросса».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...