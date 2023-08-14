Вторичку отдают без дисконта

Ликвидных объектов жилья на вторичном рынке Москвы практически не осталось. Спрос на покупку недвижимости в августе вырос на 20%, что нетипично для лета. Такие данные “Ъ FM” озвучили в компании «Инком-Недвижимость». Некоторые брокеры открыто говорят о дефиците предложений, причем во всех сегментах на вторичке. На этом фоне средняя цена объявлений о продаже за месяц поднялась на 2 млн руб. С чем связан такой ажиотаж? И можно ли еще получить дисконт от собственников жилой недвижимости? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средний чек на покупку квартиры на вторичном рынке Москвы вырос за месяц на 15% и сейчас составляет 15 млн руб., говорится и исследовании «Авито Недвижимость». Но дело не в том, что квадратный метр вдруг стал дороже, изменилась структура предложений на вторичке: студий практически не осталось, и чтобы хоть как-то сохранить средства на фоне падающего рубля, покупатели начали смотреть на квартиры побольше. И в отличие от других городов, в Москве цены на квадратный метр стабилизировались, отмечает руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов:

«Сейчас цена квадратного метра на вторичке старой Москвы составляет примерно 275,9 тыс. руб. За месяц цена выросла всего лишь на 0,1%. С начала года рост вообще отсутствует. То есть пока мы в районе нулевых приростов. Ожидается, что опять будут повышать ключевую ставку, поэтому объем покупателей будет снижаться. В перспективе роста цен ожидать не стоит».

В 2022 году ставки по ипотеке на вторичном и первичном рынке практически сравнялись. Поэтому многие предпочли взять готовые объекты, и не ждать окончания строительства. За последние две недели банки повысили ставки по ипотеке. На вторичном рынке ее без господдержки можно взять от 11,7%.

В сентябре после заседания ЦБ ее могут снова поднять, поэтому сейчас на рынке сложилась нестандартная для лета активность, а предложений стало меньше, говорит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев:

«Во втором квартале предложений всего 42 тыс. Чуть более 3 тыс. лотов ушло с рынка. Средняя стоимость — 453 тыс. руб. и даже больше за квадратный метр. И если цена рыночная, то сделка совершается в пределах одного месяца. Там не идет речь о каких-то больших дисконтах, скорее, уступают чисто символически, например, на расходы по сопровождению сделки».

Не стоит сейчас рассчитывать на дисконт и на рынке элитного жилья Москвы. Там дефицит предложений ощущается острее, в том числе за счет смещения спроса со стороны инвесторов. Они ушли с первичного рынка, опасаясь того, что девелоперы не достроят дома. Ликвидных объектов практически не осталось, предупреждает партнер NF Group Андрей Соловьев:

«Придется постараться, чтобы найти качественный и интересный пентхаус по цене 1,5 млн руб. за квадратный метр. Собственники это чувствуют, поэтому повышают цены. Те люди, которые продают квартиры на элитном вторичном рынке, все равно так или иначе связаны с курсовыми колебаниями. Мы все живем уже долго в рублевой зоне, но у многих еще остались сильные связи с какими-то зарубежными проектами, со своей недвижимостью в Дубае или в других странах. Поэтому часто слышу от клиентов, что они не готовы предоставлять дисконт. Условно, продавайте вот за эту цену, я не готов торговаться».

В 2022 году собственники элитных объектов готовы были продать жилье с дисконтом до 10 %. В августе можно рассчитывать в среднем на 3%, и то в зависимости от условий и сроков сделки. Сейчас — рынок продавца, резюмирует директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова:

«В сегменте элитной недвижимости цены начинаются от 1 млн руб. за квадратный метр и до бесконечности. В Москве есть квартиры в закрытых продажах со стоимостью квадратного метра в $30 тыс. То есть уникальные объекты по-прежнему экспонируются в долларах. Понятно, что расчет там идет в рублях. И никакого падения цен не предрекаем. Они будут только повышаться».

А квадратные метры в элитном сегменте уже подорожали, добавляет Анна Раджабова. За последние полгода цена экспозиции некоторых лотов на вторичном рынке поднялась на 10-15%.

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