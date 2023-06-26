Мал апартамент, да дорог

Опубликована новая подборка сверхбюджетных лотов в Москве. Это апартаменты в новостройках площадью в среднем 12 кв. м. По данным агентства Metrium, самая просторная находится в жилом комплексе Wellbe в Зеленограде. За 4 млн руб. новосел получит 19 м жилья с отделкой и системой «умный дом». А самый недорогой вариант расположен в районе Вешняки, в комплексе «Апартаменты в Кусково». Он стоит меньше 3 млн руб. Есть предложения и ближе к центру столицы. Компактная 6-метровая студия рядом с Даниловским рынком, стоимость 3,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Застройщики сейчас намеренно включают в свои проекты такие микролоты. Они раскупаются быстрее полноценных апартаментов, пояснил вице-президент фонда Hedge Community Дмитрий Динцис:

«В основном это делается с целью хеджирования, то есть строительные компании ищут приемлемые пути реализации проектов. Это выглядит как линейка ассортимента, каждый может найти свою нишу и купить жилье за приемлемые деньги.

В последнее время спрос на апартаменты или квартиры большого метража снизился, и вырос как раз в самом низком сегменте. Дело в том, что цели могут быть совершенно разные. Это проживание или сдача в аренду, часто такие лоты покупают как инвестиционный объект. Такие небольшие квартиры пользуются как раз спросом и сдаются очень быстро».

Эксперты отмечают, что, как правило, крошечные апартаменты продаются не в современных новостройках, а в старых зданиях, переделанных под жилье. Инвестиционная привлекательность такой покупки весьма сомнительна, полагает руководитель проекта «Циан.Аналитика» Алексей Попов:

«Такие лоты экспонируются на первичном рынке, потому что в них до потенциального покупателя никто не жил. Как правило, они представляют собой объект реконструкции, глубокого редевелопмента здания. То есть берется какое-то бывшее общежитие или этаж в гостинице, или бывшее офисное здание и делится на апартаменты небольшой площади. Обычно в диапазоне от 18 кв.м до 22 кв.м — это площадь стандартного, даже, наверное, не самого маленького гостиничного номера. Из-за конструктивных особенностей здания возникают иногда и 6-, и 7-, и 8-метровые помещения, но это, скорее, исключение. Я, честно говоря, не думаю, что они как отдельный объект недвижимости в итоге находят своего покупателя.

Доходность таких вложений не просматривается. Нет показателей сильно превышающих то, на чем можно заработать, сдавая обычную полноценную однокомнатную квартиру на рынке долгосрочной аренды. Сдать такие апартаменты за 30 тыс. руб. не получится, хотя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице сейчас — 45 тыс. руб. Арендаторы тоже понимают, что это все-таки жилье с определенными особенностями».

Жилье в столице как в новостройках, так и на вторичном рынке уже несколько месяцев дешевеет. Сейчас минимальная цена «квадрата» зафиксирована в Некрасовке — 194 тыс. руб. А в Старой Москве это район Бибирево, там квартиру можно найти за 198 тыс. руб. за кв. м. Год назад минимум превышал 201 тыс. руб. Тогда это была средняя стоимость кв. м в Лосиноостровском районе.

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Светлана Белова