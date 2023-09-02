В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге закрылись последние магазины «Связного»

Четыре магазина сети «Связной» в Москве в торговых центрах «Щука», «Глобал Молл», РИО на Дмитровском шоссе и «Капитолий» в Подольске закрылись. Магазин сети в ТЦ «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге также закрыт. Об этом сообщил РБК.

Магазин в ТЦ «Щука» закрылся днем 31 августа «по техническим причинам». Магазин в Санкт-Петербурге не работает с 30 августа. Даты закрытия остальных салонов сети РБК не уточняет. В ТЦ не смогли пояснить РБК причины закрытия магазинов.

Как сказано на сайте «Связного», в России у компании был 1251 магазин в 53 городах.

По итогам 2022 года кредиторская задолженность ООО «Сеть Связной» (основное юрлицо компании) достигла 58 млрд руб. при выручке в 57 млрд руб. и чистом убытке в 49 млрд руб.

В феврале 2023 года «Связной» сообщил, что планирует подать заявление о банкротстве. Весной один из кредиторы компании — Альфа-банк, «Лорус Автотранс» и ряд ИП — подали иск о банкротстве, такой же иск подал и сам «Связной». В июне Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения до 5 декабря.

1 сентября «Ведомости» со ссылкой на внутреннее письмо персоналу сообщили, что компания не может вовремя выплатить зарплату сотрудникам. В компании пояснили, что ее банковские счета заблокированы судебными приставами.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Связной" задерживается с выплатами».

Олеся Павленко