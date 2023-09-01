«Связной» задерживается с выплатами

Сеть «Связной» не сможет вовремя выплатить сотрудникам зарплату, сообщили «Ведомости» со ссылкой на внутреннее письмо персоналу. В нем указано, что банковские счета компании заблокировали судебные приставы. В марте ритейлер сообщил о своем банкротстве. Сейчас многие салоны сети закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У «Связного» есть долги не только перед сотрудниками, но и перед контрагентами. По итогам прошлого года против компании подали почти 80 исков на сумму 15 млрд руб. О самых крупных — в справке “Ъ FM”:

До 1 октября прошлого года сеть «Связной» пользовалась мораторием на банкротство. Вскоре после его окончания подать иск о несостоятельности ритейлера намеревался «Совкомбанк». Компания просрочила погашение долга на 2,5 млрд руб. Осенью прошлого года взыскать 6 млрд руб. со «Связного» также пытался Альфа-банк. Однако производство по этому делу прекратили — игроки договорились о реструктуризации задолженности. Правда, в марте кредитная организация подала еще два иска — на 7,5 млрд руб. и на 548 млн руб. В июне Арбитражный суд Москвы постановил взыскать со «Связного» 0,5 млрд руб. по одной из претензий Альфа-банка. Еще один иск к «Связному» подавал «Вымпелком», в декабре суд его удовлетворил. Компания требовала взыскать авансовый платеж — это почти 900 млн руб. В январе Арбитражный суд удовлетворил также иск дистрибутора IT-электроники и бытовой техники Merlion и постановил взыскать со «Связного» 5 млрд руб.

По данным «Ведомостей», с весны к делу о банкротстве «Связного» присоединились более сотни физлиц. В основном они требуют возвращения долгов на сумму от 50 тыс. руб. до 0,5 млн руб. При этом у компании есть ресурсы, чтобы расплатиться с персоналом, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. Более сложная ситуация с возвратом долгов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, говорит он:

«Очередность выплат при банкротстве компании построена таким образом, что сначала гасятся текущие долги.

Текущие требования — это те, которые возникли после принятия заявления о признании должника банкротом, то есть после 7 марта этого года.

Как только в конкурсную массу станут поступать деньги, а это произойдет после того, как начнет активно работать финансовый управляющий (обычно это бывает после процедуры конкурсного производства), будут удовлетворяться текущие требования, то есть выплачиваться зарплата, которая причитается сотрудникам с момента передачи заявления о признании компании банкротом.

Требования, которые есть, которые пытаются включиться в реестр, а мы насчитали 98 заявлений от физических лиц, будут также удовлетворяться во вторую очередь, но это уже реестровые задолженности. Выплата заработной платы идет по второй очереди и в большинстве случаев это практически означает, что все эти претензии в процедуре банкротства удовлетворяются.

При этом большие проблемы с удовлетворением требований кредиторов третьей очереди. Это заявления от обыкновенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Статистика показывает крайне низкий уровень возврата средств — 1-5%. Первая, вторая очередь удовлетворяются достаточно хорошо».

Собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что после процедуры банкротства «Связной» вряд ли сможет продолжить свою работу. Критическими для ритейлера стали события 2022 года, считает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«После начала специальной военной операции принципиальнейшим образом изменилась логистика и закупки на рынке мобильных устройств.

Раньше вендоры кредитовали крупнейших ритейлеров, предоставляя им в рассрочку товар, а те постепенно за него рассчитывались, то есть у них был товарный кредит, на который они, собственно, спокойно и комфортно развивались. После начала СВО и прекращения работы в России ключевых вендоров мы получили ситуацию, когда нужно было рассчитываться по действующим контрактам, за поставленные ранее товары.

А новая продукция уже не поставлялась, гарантийные обязательства международные компании на себя не взяли. Для получения ассортимента по прямому импорту или в Китае нужно было авансировать поставки, самостоятельно финансировать логистические издержки и так далее. Учитывая, что "Связной" уже был достаточно сильно закредитован, то сложилась ситуация, при которой у него этого ресурса, в отличие от корпоративных сетей мобильных операторов, просто не было».

В феврале «Связной» говорил, что его финансовые показатели «упали до критических». Ритейлеру пришлось закрыть 400 салонов. По данным на начало года, в стране работали чуть больше 2 тыс. точек. При том что еще в 2020 году их количество доходило до 4 тыс.

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Елена Иванова