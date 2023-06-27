Суд ввел начальную процедуру банкротства в отношении «Связного»

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении сети магазинов электроники «Связной» процедуру наблюдения, начальный этап процедуры банкротства, передает «Интерфакс». Ритейлер, долги которого превышают 15 млрд руб., инициировал собственное банкротство в феврале.

Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. На этом этапе еще существует возможность реструктуризации долга.

Временным управляющим суд назначил Антона Сычева. Согласно решению суда, господин Сычев должен будет 5 декабря представить отчет о финансовом состоянии «Связного». Представители компании в ходе заседания просили ограничить выплаты ритейлера в пользу отдельных кредиторов в качестве обеспечительных мер. Это ходатайство суд рассмотрит на отдельном заседании.

В числе кредиторов, которым задолжал «Связной»,— Альфа-банк, Совкомбанк, дистрибутор электроники Merlion, «Вымпелком», «Лорус Автотранс» и «Ситилинк». Альфа-банк, «Лорус Автотранс» и ряд ИП также подали в суд заявление о банкротстве «Связного».

16 марта в компании сменился президент — на место Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в «Связном». Эксперты сомневаются, что смена руководства поможет компании выйти из кризиса: ей давно сложно конкурировать с другими сетями по ассортименту, а в текущей ситуации производители устройств вряд ли захотят работать на эксклюзивных условиях.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Связной" сменил руководство».

Эрдни Кагалтынов