Россия и Малайзия частично перешли на юани и дирхамы в торговле

Торговый советник посольства Малайзии в России Хайфил Элми Джамил заявил, что часть малайзийских компаний перешла на расчеты в китайских юанях и дирхамах ОАЭ при торговле с российскими контрагентами.

«Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов»,— сказал Хайфил Элми Джамил «РИА Новости».

Советник не уточнил объем таких расчетов, так как многие компании не раскрывают такую отчетность. По его словам, юань используется в расчетах с Россией чаще, чем дирхам.

В июле глава МИД России Сергей Лавров находился в Джакарте для участия в мероприятиях в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), куда входит в том числе Малайзия. На саммите господин Лавров заявил о готовности России сотрудничать с объединением в направлении использования местных валют для снижения зависимости от международных валют, главным образом — от американского доллара. Позже в МИД Индонезии заявили, что переход к местным валютам внутри АСЕАН не связано с заявлениями Сергея Лаврова.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Россия и США погрузились в АСЕАН».

Олеся Павленко