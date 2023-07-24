МИД Индонезии опроверг связь перехода к местным валютам АСЕАН с поддержкой России

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия заявил, что использование валют стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не обязательно связано с соответствующими заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, решение о дедолларизации объединения планировалось долгое время.

АСЕАН — региональная межправительственная организация — включает в себя Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

«Это вообще не должно быть связано с проблемами глобального масштаба, потому что, конечно, у АСЕАН есть своя точка зрения и свой механизм»,— заявил господин Файзасия (цитата по «РИА Новости»).

В связи с этим он указал, что АСЕАН однажды уже обращался к использованию местных валют для проведения операций в 1998 году в связи с финансовым кризисом. По его словам, этот механизм «может облегчить и увеличить торговые операции внутри АСЕАН».

С 12 по 14 июля Сергей Лавров находился в Джакарте для участия в мероприятиях АСИАН. Среди прочего он заявил о готовности России сотрудничать с объединением в направлении использования местных валют. Он обосновывал этот механизм снижением зависимости от международных валют, главным образом — от американского доллара.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Россия и США погрузились в АСЕАН».

Лусине Баласян