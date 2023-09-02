Дебаты и пустота

На следующей неделе в регионах завершаются предвыборные дебаты между кандидатами в губернаторы. В большинстве случаев совместные агитационные мероприятия остаются площадкой для выступления представителей оппозиции: действующих губернаторов, баллотирующихся на второй срок, и назначенных президентом врио всего 21, однако лишь шестеро из них, по данным “Ъ”, сочли возможным принять участие в дебатах. В Приморском крае и Кемеровской области на дебаты вообще никто не пришел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Самыми ожидаемыми стали дебаты кандидатов в губернаторы Хакасии, где борьба шла между действующим главой республики Валентином Коноваловым (КПРФ), избравшимся в 2018 году во втором туре, и депутатом Госдумы от Хакасии Сергеем Соколом («Единая Россия») — по крайней мере до госпитализации последнего в Москве в последний день лета. 14 раундов телевизионных «совместных агитационных мероприятий» завершились 30 августа, дебатами не пренебрег никто из претендентов; помимо Сокола и Коновалова в выборах участвуют Михаил Молчанов (ЛДПР) и Владимир Грудинин («Коммунисты России»). Валентин Коновалов с первого и до последнего раунда давал понять, что считает своим соперником только господина Сокола, а его самого (и его политтехнологов) называл гостями региона. Сергей Сокол держался спокойно, предпочитал называть Валентина Коновалова «глубокоуважаемым» и голос не повышать. Цикл дебатов господин Сокол завершил в примирительном ключе: «Это то, что помогло и избирателям нас лучше понять, и друг друга мы узнали лучше, порой с неожиданной стороны, причем не всегда с негативной».

Из других сибирских регионов, готовящихся к выборам главы, действующий руководитель вышел на дебаты только в одном — речь о врио губернатора Красноярского края Михаиле Котюкове. Встреча соперников проходила по традиционной для таких мероприятий схеме, когда каждый участник говорит на заданную тему или представляет свою программу, не задавая вопросов друг другу. Выступив в первом раунде, господин Котюков несколько последующих пропустил.

В Тюменской области на дебаты вышли все кандидаты, выдвинутые от партий: губернатор Александр Моор (ЕР), депутат облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат законодательного собрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР) и вице-спикер облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП). Каждый кандидат получил по пять минут эфирного времени. С 29 по 31 августа претенденты встречались трижды, чтобы обсудить роль научно-технического комплекса Тюменской области, инвестиционную привлекательность региона для бизнеса и развитие АПК области.

Дисциплинированно принимал участие во всех дебатах врио губернатора Смоленской области Василий Анохин (выдвинут ЕР). В каждом раунде участвовали все четверо зарегистрированных кандидатов, включая Михаила Ковалева (ЛДПР), Андрея Максимова (КПРФ) и Романа Шклавца («Коммунисты России»). Впрочем, конкуренты врио из КПРФ и ЛДПР не обостряли разговор, предпочитая рассуждать на общие темы.

Не испугался публичной дискуссии орловский губернатор, коммунист Андрей Клычков. Компанию ему составили двое из трех конкурентов — президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева («Новые люди») и депутат облсовета Владислав Числов (ЛДПР). Представитель «Зеленых» Владимир Стебаков на дебаты не пришел, а впоследствии снялся с выборов. Кандидаты также не вступали в дискуссию. Госпожа Ковалева доказывала, что на Орловщине «есть чем гордиться», господин Числов указывал на локальные проблемы, а господин Клычков рассказывал о результатах губернаторства.

Глава Якутии Айсен Николаев (ЕР) 30 августа в эфире НВК «Саха» обсудил семейную политику с выдвинувшимся от ЛДПР Гаврилом Парахиным и кандидатом КПРФ Виктором Губаревым. Выдвинутый «Коммунистами России» Игорь Борисов на дебаты не явился. Вторым этапом дебатов должен был стать блицопрос кандидатов, но от него отказались представители оппозиции.

В большинстве случаев отказ от дебатов был скорее привилегией действующих глав.

Чаще всего они не считают нужным уточнять причины такого решения, иногда ссылаются на занятость — как, например, воронежский глава Александр Гусев или руководитель Амурской области Василий Орлов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил свой отказ своим серьезным преимуществом над соперниками: «Я считаю, что мы заведомо не в равном положении в силу моей гораздо большей информированности о конкретных вопросах развития региона и о реальных ресурсах. С моей стороны было бы некорректным пользоваться таким преимуществом для использования в предвыборной борьбе».

В Амурской области в предвыборных дебатах на областных телеканалах и радио принимал участие только один из пяти кандидатов — Борис Белобородов (выдвинут КПРФ). Ни Василий Орлов (ЕР), ни Роман Санжаревский («Новые люди»), ни Евгений Завгородний (СРЗП), ни Сергей Рафальский («Коммунисты России») на теледебаты не являлись ни разу. В избирательном штабе кандидата от КПРФ рассказали, что господину Белобородову приходилось выходить из положения, апеллируя к заявлениям губернатора, сделанным в СМИ, и комментируя принятые им решения.

В Алтайском крае действующий губернатор Виктор Томенко (ЕР) в дебатах не участвовал, зато кандидат от Партии пенсионеров Елена Хрусталева рассказывала в эфире о том, каких успехов добился регион под его руководством в разных областях — до тех пор, пока не сняла свою кандидатуру, заявив о поддержке господина Томенко. 31 августа на дебаты не пришел вообще никто.

В Москве дебаты пропустил не только мэр столицы Сергей Собянин, который активно общается с избирателями как в соцсетях, так и в ходе ежедневных мероприятий, но и кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, который объяснял это плотным графиком встреч с избирателями. К концу дистанции с нее стали сходить и остальные: после отказа кандидата СРЗП Дмитрия Гусева и выдвинутого «Новыми людьми» Владислава Даванкова Борису Чернышову (ЛДПР) пришлось несколько раундов провести в одиночку.

В Приморье от участия в дебатах отказались все кандидаты. «Уже почти месяц ливни. Много работы в пострадавших от наводнения районах. Губернатор постоянно на местах. Сейчас не до дебатов»,— объяснил “Ъ” позицию действующего главы региона единоросса Олега Кожемяко его пресс-секретарь Макар Руденчик. «Мы согласны с позицией губернатора, сейчас не до дебатов. Надо помогать людям, и наш кандидат этим занимается»,— сказал глава регионального отделения СРЗП Алексей Козицкий. Его партия выдвинула на пост главы региона директора владивостокской компании по вывозу мусора Кирилла Рудюка. Также на пост губернатора баллотируются депутат думы Владивостока Инна Кошелева (ЛДПР), Александр Андони («Коммунисты России») и Денис Ковалев (Казачья партия). По словам господина Козицкого, отказ от участия в дебатах кандидаты между собой не согласовывали. С 15 августа в Приморье действует режим ЧС из-за наводнений.

Никто не пришел на дебаты и в Кемеровской области: в положенное время ведущий телеканала «Россия 1» поздоровался со зрителями, формально открыв площадку, затем показал пустую аудиторию и попрощался.

Анастасия Корня, корсеть “Ъ”