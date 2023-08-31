Bloomberg: Минобороны России берет под контроль операции «Вагнера»

Агентство Bloomberg опубликовало материал о том, как после гибели Евгения Пригожина российские власти берут под контроль деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке. Ссылаясь на анонимные источники, американские журналисты утверждают, что Владимир Путин подписал указ, который определяет бойцов «Вагнера» в структуры Минобороны.

В материале сообщается, что «связанный с Министерством обороны военный подрядчик готов взять на себя руководство операциями в ЦАР». Название подрядчика и источник информации не раскрыты. Также упоминаются визиты военных делегаций в Ливию и Сирию, чтобы «утвердить правительственный контроль» над операциями, ранее проводимыми по контракту с «Вагнером».

В публикации отмечается, что включение вагнеровцев в официальные структуры лишит российские власти возможности дистанцироваться от их действий. Однако позволит сохранить и даже усилить влияние России в ряде стран.

Частный самолет Евгения Пригожина Embraer Legace 600 разбился 23 августа под Тверью. Среди десяти человек, находившихся на борту, были глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. Их гибель подтвердила последующая судебно-медицинская экспертиза. В феврале Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что подконтрольные Евгению Пригожину компании заработали за последние годы более $250 млн на бизнесе в странах Африки и Ближнего Востока.