FT: Пригожин заработал более $250 млн в Африке и на Ближнем Востоке

Подконтрольные Евгению Пригожину компании, которые находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС, заработали за последние годы более $250 млн на бизнесе в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Financial Times, которая провела собственное расследование, получив доступ к финансовым отчетам компаний, считающихся подконтрольными Пригожину.

Журналисты среди прочего проанализировали финансовые отчеты компаний «Евро полис», «М Инвест» и «Меркурий». Так, по данным газеты, «Евро полис» получила концессии от Башара Асада на добычу из нефтегазового месторождения в Сирии, которое бойцы ЧВК «Вагнер» помогли освободить от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, ИГ). Компания находится под санкциями США с 2018 года, но ее чистая прибыль по итогам 2020-го составила $90 млн. И даже несмотря на почти полное отсутствие выручки в 2021 году, на балансе компании, как утверждает газета, по итогам года оставались $92 млн.

«Меркурий», также добывающая природные ресурсы в Сирии, за три года до попадания под европейские санкции (в 2021 году) заработала $67 млн, а потом отчиталась о «нулевой выручке».

«М Инвест» занимается добычей золота в Судане. В июле 2020-го компания попала под санкции США, однако это не помешало ей получить $2,6 млн выручки по итогам 2021 года.

Еще две неназванные журналистами FT компании Евгения Пригожина занимаются поставками промышленного оборудования компаниям, поддерживаемым ЧВК «Вагнер», в Судане и Центральноафриканской Республике. К концу 2021 года они заработали на этом более $6 млн.

Отметим, что в распоряжении журналистов оказались данные только до конца 2021 года.

Кирилл Сарханянц