Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции Фиданом

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку. По словам господина Шойгу, Россия не виновата в прекращении действия соглашения.

Хакан Фидан

Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджеп Тайип Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена»,— сообщил господин Шойгу в ходе встречи с господином Фиданом (цитата по Telegram-каналу Минобороны РФ).

Сергей Шойгу также обратил внимание, что участники и гаранты зерновой сделки посчитали для себя более приемлемым организацию наземных маршрутов перевозки зерна, а не выполнение условий России в рамках черноморской зерновой инициативы.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

31 августа главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились в Москве. Одной из главных тем их беседы были зерновая сделка и ее альтернатива. Россия продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно отправят в наиболее нуждающиеся страны.

Подробности — в публикации «Ъ» «МИДы на урожай».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...