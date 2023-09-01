Шойгу обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции Фиданом

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку. По словам господина Шойгу, Россия не виновата в прекращении действия соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджеп Тайип Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена»,— сообщил господин Шойгу в ходе встречи с господином Фиданом (цитата по Telegram-каналу Минобороны РФ).

Сергей Шойгу также обратил внимание, что участники и гаранты зерновой сделки посчитали для себя более приемлемым организацию наземных маршрутов перевозки зерна, а не выполнение условий России в рамках черноморской зерновой инициативы.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

31 августа главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились в Москве. Одной из главных тем их беседы были зерновая сделка и ее альтернатива. Россия продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно отправят в наиболее нуждающиеся страны.

Подробности — в публикации «Ъ» «МИДы на урожай».

Александр Кислов