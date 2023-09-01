Одесский порт покинули еще два заблокированных судна

Два судна покинули украинский порт Южный в Одесской области. С февраля 2022 года они стояли там, заблокированные. Об их выходе из порта сообщило Министерство развития территорий и инфраструктуры Украины.

Балкеры Anna-Theresa (под флагом Либерии) и Ocean Courtesy (под флагом Маршалловых островов) вышли из Южного и отправились к Босфору. Они перевозят 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата. За балкеры отвечала сингапурская судоходная компания.

10 августа военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Первые два судна уже вышли из Одессы 16 и 26 августа.

Срок действия зерновой сделки истек 18 июля. Россия не продлила соглашение. Последнее судно в рамках сделки вышло из порта Одессы 16 июля. Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное объявление.

Как министры иностранных дел России и Турции обсудили зерновую сделку 2.0 — в материале «МИДы на урожай».

Анастасия Ларина