Из порта Одессы вышло второе судно после прекращения зерновой сделки

Судно, находившееся в порту Одессы с 20 февраля 2022 года, вышло в открытое море. Об этом сообщило украинское профильное издание «Агропортал».

Балкер Primus покинул акваторию порта сегодня, 26 августа, утром. Это второе вышедшее из украинского порта судно после прекращения зерновой сделки.

16 августа из порта Одессы по объявленному Украиной временному коридору вышел контейнеровоз Joseph Schulte. Он следует под флагом Гонконга, на его борту было более 30 тыс. тонн груза.

Россия вышла из зерновой сделки с 18 июля из-за невыполнения ее условий. Анкара хочет уговорить Москву вернуться к выполнению соглашения, предложения по этому вопросу также готовит ООН.

Подробности — в публикации «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Лаура Кеффер