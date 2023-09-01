Lamoda открывает виртуальные примерочные

Маркетплейсы тестируют виртуальные примерочные для одежды. Первой на российском рынке эту технологию решила опробовать компания Lamoda. По информации интернет-магазина, новая опция должна упростить подбор подходящего размера и фасона вещей. Зарубежные маркетплейсы и бренды активно пользуются подобными функциями уже несколько лет. По их данным, это положительно влияет на продажи. Однако опрошенные “Ъ FM” эксперты относятся к внедрению виртуальной примерочной скептически. Сможет ли эта технология совершить революцию на рынке онлайн-ритейла? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пока виртуальная примерочная доступна не всем пользователям, да и накинуть на себя можно не все из каталога маркетплейса — около 300 товаров. Судя по описанию, новая технология выглядит простой в использовании. Покупателю нужно внести данные о своем поле, возрасте, росте и весе. Дополнительно можно указать особенности телосложения.

Далее система сгенерирует фотографию модели с аналогичными параметрами и примерит на нее выбранную одежду. Чтобы оценить вещь индивидуально, можно загрузить собственное фото. Производители одежды от идеи в восторге. Основательница бренда Totti Ирина Полыковская считает, что новинка позволит привлечь дополнительную аудиторию:

«Это же все-таки искусственный интеллект, за ним будущее. По крайней мере, они протестируют в России это первыми, поймут, в чем проблема, и потом уже адаптируют. Безусловно, кто-то предпочитает делать покупки офлайн, ходить в торговые центры — мы любим тактильные ощущения от одежды. Но маркетплейсы так развиваются, потому что есть огромное количество приверженцев онлайн-шопинга. Поэтому дополнительные опции выделят Lamoda среди других маркетплейсов и дадут еще один сервис для клиентов».

В 2019 году российский стартап, который сейчас разрабатывает виртуальные примерочные для интернет-магазинов, привлекал инвестиции для внедрения похожей опции, но в торговых центрах Москвы. Технология должна была использовать 3D-сканирование, чтобы ускорить шоппинг. Однако футуристичные кабинки так и не появились. Виртуальная примерочная на маркетплейсах тоже может оказаться недолговечной историей, полагает фэшн-эксперт Аня Батурина:

«Пока что это выглядит, как если бы к фотографии человека в Photoshop просто приложили какое-нибудь платье или джинсы. Все равно понять, какая посадка, например, у джинсов, таким образом невозможно. Либо если у платья или рубашки есть вытачки, то тоже будет непонятно, как это все сядет. Важна и ткань — сборит она или нет.

Именно поэтому офлайн-шопинг выигрывает у онлайн, и, мне кажется, все равно люди будут заказывать по несколько размеров, потому что пока это выглядит, скорее, как какая-то геймификация. В будущем как технология, по крайней мере, в ближайшем, мне кажется, это не совсем рабочая история. Как пиар компания — супер. Однако для жизни не совсем применимо».

По планам, а, может, мечтам разработчиков виртуальной примерочной, количество возвратов и невыкупленных заказов у интернет-магазинов должно снизиться на 40%. Для онлайн-площадок это одно из главных преимуществ новой технологии, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«Так называемые возвраты, когда человек набирает 10 вещей, все померил, а купил одну из них, отказавшись от девяти других, — это очень затратная статья для маркетплейсов. Мы видим, что Wildberries, например, ввел плату за возврат, как раз для борьбы с тем, чтобы клиенты так не делали, а выбирали одежду более осознанно. Онлайн-примерочная позволяет заказывать меньшее количество вещей, и, соответственно, маркетплейсам меньше тратить времени, сил и денег».

В 2019 году бренды Nike x Gucci добавили на свои платформы возможность виртуальной примерки обуви. Позднее компании отчитались об успехах: Nike продала через приложение на 12% больше, а Gucci удалось увеличить средний чек на 20%.

В 2022 году американский маркетплейс Amazon внедрил такую опцию для клиентов в США и Канаде. А вот о виртуальной примерке одежды мировые фэшн-гиганты не заявляли. То ли не додумались, то ли видят существенные минусы в такой опции.

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Яна Загоровская