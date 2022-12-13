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Коммерсантъ FM
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Lamoda оставили имя

Что ждет онлайн-магазин со сменой собственника

Владелец «Стокманна» Яков Панченко выкупил бизнес Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии. Предприниматель сообщил, что компания продолжит работать под прежним брендом. Смены руководства и объединения с другими активами в планах нет. Global Fashion Group (GFG), которая прежде владела бизнесом Lamoda, после продажи получила €95 млн за вычетом расходов по сделке.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие перспективы у онлайн-магазина? Председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц считает, что сделка в перспективе должна помочь Lamoda пережить кризис: «В России больше 150 млн населения, поэтому ритейл как бизнес всегда интересен. То, что не меняется название, это шикарно. Продавцы считают, что есть перспективы развития.

Lamoda продолжит работать под прежним брендом после покупки владельцем «Стокманна»

Кроме того, бренд — это то, к чему клиенты привыкают, то, что живет своей жизнью и что можно развивать. Очень важно, что люди, работающие в такой компании, понимают: это не ноунейм, не просто ритейлер, а имя с определенными традициями, ценностями, особенностями, которые он хочет принести на рынок, также ему хочется работать со своими покупателями. Я считаю, это очень важно, это прямо хороший знак».

Оба ритейлера могут помочь друг другу, отмечает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. В частности, у «Стокманна» нет своего сервиса онлайн-продаж, который ему может предоставить Lamoda. Впрочем, перспективы и той, и другой структуры эксперт оценивает пессимистично: «И "Стокманн", и Lamoda достаточно серьезно проседали по выручке и проигрывали конкурентам на протяжении последних нескольких лет. Сильно ударили пандемия и более агрессивная деятельность других участников рынка.

Если говорить про офлайн, падение доходов населения и уход потребителей из крупных торговых центров лишили "Стокманн" большого объема продаж.

Что касается онлайна, то взрывной рост маркетплейсов, на которые приходится уже 60-70% таких продаж, также вымыл огромное количество потребителей, ранее пользовавшихся сайтом Lamoda. Поэтому сделка скорее не на растущей истории, а на падающей. Обе компании весьма убыточны в России, и их объединение дает определенный шанс минимизировать расходную часть.

Но, боюсь, ни ту, ни другую эта сделка не спасет — мы увидим продолжение сокращения объемов продаж. Возможно, конечно, это позволит им протянуть какое-то время. Но если их не купит кто-то из крупных и более или менее дееспособных игроков, то мы через пару лет и не вспомним о таких замечательных компаниях. Что касается выручки от продажи, здесь скорее приобретаются обязательства бренда. Компании последние годы не демонстрировали хорошие показатели прибыли.

Как Lamoda меняла владельца

В текущей ситуации для Lamoda эта сделка весьма неплохая, потому что какого-то другого заинтересованного покупателя в ближайшем будущем я не наблюдаю. Наверное, для акционеров действительно удача — выскочить из этого актива и отдать его "Стокманну", но он не так давно сам пытался продаться Сбербанку. Сделка находилась на финальной стадии, но после февральских событий "Сбер" был вынужден отказаться».

В структуре Lamoda работает около 6 тыс. человек. Это сотрудники центрального офиса в Москве, подразделений в Минске и Алма-Ате, автоматизированного складского комплекса в Московской области, службы доставки, колл-центра, IT-хаба и других объектов.

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Александр Рассохин

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