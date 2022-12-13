Lamoda оставили имя

Владелец «Стокманна» Яков Панченко выкупил бизнес Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии. Предприниматель сообщил, что компания продолжит работать под прежним брендом. Смены руководства и объединения с другими активами в планах нет. Global Fashion Group (GFG), которая прежде владела бизнесом Lamoda, после продажи получила €95 млн за вычетом расходов по сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие перспективы у онлайн-магазина? Председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц считает, что сделка в перспективе должна помочь Lamoda пережить кризис: «В России больше 150 млн населения, поэтому ритейл как бизнес всегда интересен. То, что не меняется название, это шикарно. Продавцы считают, что есть перспективы развития.

Кроме того, бренд — это то, к чему клиенты привыкают, то, что живет своей жизнью и что можно развивать. Очень важно, что люди, работающие в такой компании, понимают: это не ноунейм, не просто ритейлер, а имя с определенными традициями, ценностями, особенностями, которые он хочет принести на рынок, также ему хочется работать со своими покупателями. Я считаю, это очень важно, это прямо хороший знак».

Оба ритейлера могут помочь друг другу, отмечает гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. В частности, у «Стокманна» нет своего сервиса онлайн-продаж, который ему может предоставить Lamoda. Впрочем, перспективы и той, и другой структуры эксперт оценивает пессимистично: «И "Стокманн", и Lamoda достаточно серьезно проседали по выручке и проигрывали конкурентам на протяжении последних нескольких лет. Сильно ударили пандемия и более агрессивная деятельность других участников рынка.

Если говорить про офлайн, падение доходов населения и уход потребителей из крупных торговых центров лишили "Стокманн" большого объема продаж.

Что касается онлайна, то взрывной рост маркетплейсов, на которые приходится уже 60-70% таких продаж, также вымыл огромное количество потребителей, ранее пользовавшихся сайтом Lamoda. Поэтому сделка скорее не на растущей истории, а на падающей. Обе компании весьма убыточны в России, и их объединение дает определенный шанс минимизировать расходную часть.

Но, боюсь, ни ту, ни другую эта сделка не спасет — мы увидим продолжение сокращения объемов продаж. Возможно, конечно, это позволит им протянуть какое-то время. Но если их не купит кто-то из крупных и более или менее дееспособных игроков, то мы через пару лет и не вспомним о таких замечательных компаниях. Что касается выручки от продажи, здесь скорее приобретаются обязательства бренда. Компании последние годы не демонстрировали хорошие показатели прибыли.

В текущей ситуации для Lamoda эта сделка весьма неплохая, потому что какого-то другого заинтересованного покупателя в ближайшем будущем я не наблюдаю. Наверное, для акционеров действительно удача — выскочить из этого актива и отдать его "Стокманну", но он не так давно сам пытался продаться Сбербанку. Сделка находилась на финальной стадии, но после февральских событий "Сбер" был вынужден отказаться».

В структуре Lamoda работает около 6 тыс. человек. Это сотрудники центрального офиса в Москве, подразделений в Минске и Алма-Ате, автоматизированного складского комплекса в Московской области, службы доставки, колл-центра, IT-хаба и других объектов.

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Александр Рассохин