31 августа на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Феррари», который включен в программу основного конкурса. Действие картины происходит в 1957 году, сложном для жизни Энцо Феррари. Вместе со своей женой они переживают потерю сына, при этом брак их трещит по швам, как и бизнес Энцо. На фоне всех этих сложностей Феррари решает принять учатие в гонке на выносливость Mille Miglia. А как известно, именно эта гонка 1957 года вошла в историю тяжелой аварией, унесшей жизни гонщика Альфонсо де Портаго, его штурмана Эдмунда Нельсона и еще девяти зрителей. Вину за этот инцидент возложили на команду Ferrari, за которую выступал Портаго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon Кадр из фильма «Феррари» Фото: Neon

«Феррари» — первый за восемь лет фильм Майкла Манна, известного по таким режиссерским работам как «Схватка», «Али», «Соучастник» и «Джонни Д.». Но стоит упомянуть, что среди его успешных продюсерских работ — фильм 2019 года «Ford против Ferrari». Роль Энцо Феррари в новом фильме Манна исполнил Адам Драйвер, его жену Лауру играет Пенелопа Крус. А роль одного из гонщиков, Пьеро Таруффи, досталась Патрику Демпси, не только актеру, но и автогонщику, который начал участвовать в соревнованиях в 2004, выступая в том числе в гонках на выносливость, включая «24 часа Ле-Мана», а среди спортивных автомобилей, на которых он гонял, есть и спорткар Ferrari.

На пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля Майкл Манн, отвечая на вопрос журналиста Boston Herald о том, почему сейчас, в XXI веке, стоит рассказывать о гонках середины века прошлого, сказал, что история Энцо Феррари — глубоко человечна, а сам Феррари — очень динамичный персонаж, и чем глубже вникать в этого человека, тем более универсальной становится его история. «Я обнаружил, что то, как многие части его личности противостояли друг другу, его жизнь как бы резонировала со мной, с тем, какова [моя] жизнь», — добавил режиссер.

Съемочная группа фильма была максимально привержена историческому реализму в плане воссоздания автомобилей того времени. Даже звуки двигателей, звучащие в фильме, являются звуками реальных автомобилей, которые появляются на экране. Например, одноместный Maserati, на котором ездит гонщик Жан Бера, принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мэйсону, и звук его мотора был записан вживую. Что же касается самих автомобилей, то для съемок были созданы копии машин, участвовавших в гонке Mille Miglia в 1957 году, в которой пилоты Ferrari, включая победителя Таруффи, соревновались с Maserati. Было сделано трехмерное сканирование реальных автомобилей, затем с помощью компьютерной программы CAD спроектированы трубчатая рама и шасси. Воссозданные копии настоящих Ferrari и Maserati оснастили четырехцилиндровыми мотоциклетными двигателями Caterham Twin Cam. При этом режиссер уверил, что перед вечерней премьерой фильма на красной ковровой дорожке зрители увидят настоящую машину, на которой Пьеро Таруффи выиграл гонку, «а не ту, что мы построили».

В мировой прокат фильм «Феррари» выйдет в конце декабря этого года. Также запланирован прокат летны в России, премьера должна состояться 21 декабря.

Анна Килимник