«Люди внутри тонкой алюминиевой оболочки, мчащиеся со скоростью 200 миль в час по трассе. Их смелость и способность выжить в этих обстоятельствах – это было подлинное чудо, и именно его я стремился передать». Так говорит режиссер Джеймс Мэнголд о своем фильме «Ford против Ferrari», последние сорок минут которого повествуют о весьма драматичной гонке «24 часа Ле-Мана» 1966 года, финиш которой многие называют одной из главных загадок этого «гран-при выносливости».

Невозможно «спойлерить» сюжет фильма, основанный на реальных событиях, но широкой публике вряд ли известно, в чем состоял конфликт компаний Ford и Ferrari, не на шутку разыгравшийся в середине 1960-х. Но свелся он в итоге к тому, что могучий Ford, чьи успехи в автоспорте были… ну, то есть их не было вовсе, решил победить в одной из самых сложных гонок Ferrari, чьи спорткары считались буквально непобедимыми.

Совершить невозможное возложили на плечи талантливого конструктора Кэрролла Шелби, который выбрал себе в партнеры по этому нелегкому делу лучшего гонщика-испытателя Кена Майлза, прямолинейного и острого на язык бывшего танкиста, которого терпеть не могли все до единого функционеры Ford. В итоге это фильм не столько о том, что Ford был против Ferrari, сколько о том, как Шелби и Майлз были против всех. «Этот фильм о людях, стремящихся к совершенству, пытающихся противостоять натиску группового корпоративного мышления, ориентированного на рыночную конъюнктуру», – поясняет режиссер картины.

К съемкам фильма были привлечены сыновья легендарных автогонщиков, многие из которых пошли по стопам своих отцов, и каждый из них уж точно еще мальчишкой знал, кто такой Кэрролл Шелби. В итоге они сыграли в фильме своих отцов. Среди них Алекс Герни, сын знаменитого Дэна Герни; Дерек Хилл, сын бывшего чемпиона Формулы 1 Фила Хилла; Джефф Бакнум, сын американского гонщика Ронни Бакнума. В качестве консультантов над картиной работали специалисты, лично связанные с событиями, показанными в фильме. В первую очередь это Чарли Агапиу, бывший руководитель техников и главный механик Shelby American, а также Питер Майлз, сын Кена Майлза.

За аутентичность автомобилей, которые участвовали в съемках, отвечал автомобильный координатор Рик Коллинз. Среди подлинных машин в фильме можно увидеть Daytona Coupe, Ford GT40 MKI и CD SP66 Peugeot. Но большинство спорткаров, а именно 34 экземпляра, были специально изготовлены для съемок. Ведь те экземпляры, которые некогда соревновались в Ле-Мане, теперь стоят десятки миллионов долларов и с осторожностью хранятся в музейных или частных коллекциях.

Но это не единственное и далеко не самое сложное, что кинематографистам пришлось воспроизвести для съемок. Хотя гонка «24 часа Ле-Мана» до сих пор ежегодно проводится, нынешний трек совсем не похож на версию образца 1966 года. То была очень простая, без изысков, трасса, изначально представлявшая собой несколько обычных дорог общего назначения, соединенных в петлю, и ряд огромных трибун. Все это и пришлось построить для съемок, а также пит-лейны и сектор для прессы. Исторический облик воссоздавали по 300 архивным фотографиям, полученным из самых разных источников.

Важно не только, что ты снимаешь, но и как. Оператор фильма Фидон Папамайкл черпал вдохновение в классических спортивных драмах «Гран-при» и «Ле-Ман», стараясь придерживаться операторской техники того времени. Продюсер Питер Чернин уверен, что «Ford против Ferrari» получился захватывающим фильмом: «Он рассказывает о закулисных конфликтах и выборе увлеченных своим делом, амбициозных, мотивированных, ярких людях, запечатленных в тот самый момент, когда на смену послевоенному оптимизму 1950-х и начала 1960-х годов в Америку приходит более циничная эпоха конца 1960-х и 1970-х годов. Это настоящая американская история об аутсайдерах, наполненная ностальгией».

Кэрролл Шелби

В жизни знаменитого гонщика и конструктора многое было «вопреки». Больной мальчик, который большую часть своего детства провел в кровати из-за врожденных проблем с сердцем, он все-таки сумел встать, и не просто встать, а еще и научиться ездить, да так, что установил 16 американских и международных рекордов скорости. Однажды Шелби участвовал в гонке, управляя одной рукой, которая была настолько сильно сломана, что пришлось сделать специальный слепок из стекловолокна, а затем прикрепить его к рулю, чтобы была возможность управлять автомобилем. Несясь по жизни с дикой скоростью, он все-таки нашел время семь раз жениться и завести детей, один из которых впоследствии пожертвует ему свою почку и продлит жизнь отца еще на 14 лет. А последние годы своей жизни Шелби прожил еще и с пересаженным сердцем.

Всего он прожил 89 лет. В которые вместились и гоночные успехи, включая легендарную победу над Ferrari в Ле-Мане. И конструкторские удачи – его Shelby Cobra многие считают величайшим автомобилем всех времен и народов. Промоутерское чутье и дерзость – вот что отличало его работу. Однажды, когда стало понятно, что гонщик Дэн Генри не влезает в машину из-за своего высокого роста, Кэрролл Шелби предложил соорудить специальный «колпачок» над его головой.

Кен Майлз

«Вы знаете, я бы лучше умер за рулем гоночной машины, чем меня сожрал бы рак, например», – говорил Теди Тиа Бэг. Это прозвище Кен Майлз получил за свою, впрочем свойственную многим англичанам, страсть к чаю. Он оказался человеком слова – и в возрасте 47 лет погиб на трассе Риверсайд в Калифорнии. Его Ford взлетел в воздух на скорости 300 км/ч, перевернулся, выбросив водителя, и после загорелся.

Участник Второй мировой, воевавший за свою Англию на танке, он только в 1953 году одержал 14 побед подряд в гонках SCCA на MG, в конструкцию которого Кен внес существенные доработки. Поэтому в США он приехал уже титулованным гонщиком и сначала тестировал для Кэрролла Шелби его «Кобру», а после стал основным пилотом его команды.

Между 1958 и 1963 годами Майлз выиграл 38 из 44 гонок. Самыми заметными его успехами стали победа в 24-часовой гонке в Дайтоне в 1966 году, а спустя какое-то время – в Себринге. На тот же год пришелся и пик карьеры Кена Майлза – величайший, как признают многие, триумф в «24 часах Ле-Мана» за рулем Ford Mk II GT40.