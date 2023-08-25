Ferrari представила суперкар-«эскиз» 812 Competizione

Компания Ferrari представила эксклюзивный суперкар 812 Competizione, созданный специалистами отделения Tailor Made.

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Купе, созданное в единственном экземпляре, стилизовано под «желтую карточку» — так называют заметки дизайнеров, в которых они фиксируют свои идеи, которые впоследствии используют в работе над автомобилями. В основу уникального суперкара легли записки главного дизайнера итальянской марки Флавио Манцони.

Автомобиль окрашен в матовый желтый цвет Giallo Tristrato, отсылающий к листам бумаги, а дополняют его элементы черного оттенка Nero DS Sketch. Контрастные детали выполнены в виде дизайнерских пометок, указывающих на характерные черты и детали суперкара.

Салон оформлен в тон кузову — использована желтая алькантара Alcantara, на 65% выполненная из переработанного полиэстера, на которой вышиты дизайнерские «пометки». Часть элементов интерьера обита тканью Superfabric.

Технически проект Inspired by Blanc Sheet не отличается от стандартного Ferrari 812 Competizione. Купе оснащено 830-сильным 6,5-литровым атмосферным V12 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Выпущенный в единственном экземпляре Ferrari 812 Competizione Tailor Made Inspired by Blanc Sheet будет продан с аукциона Ferrari Gala 17 октября в Нью-Йорке, а вырученные от реализации автомобиля деньги пойдут на благотворительность.

Максим Вершинин

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