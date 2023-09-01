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Коммерсантъ FM
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Кадыров потребовал от США снять санкции с его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что требует от США снять санкции, введенные против его матери Аймани Кадыровой. Он настаивает, что она «занимается одной только благотворительной деятельностью», а решение американских властей назвал «намеренным и циничным пренебрежением всеми этичными нормами».

Глава Чечни сказал, что его мама «только бедным, малоимущим, остронуждающимся помогает». Он заявил, что США своими действиями совершают преступление, а «мы по-своему будем совершать». «Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь всевышним, я это просто не оставлю... Я вам говорю, если вы не снимите санкции или докажете, почему вы ввели против них санкции, то я уверяю вас, что вам это мало не покажется»,— сказал господин Кадыров в видео, опубликованном в Telegram.

Он пригрозил, что американские дипломаты лишатся возможности ездить на территорию не только России, но и европейских стран. «...Будем вводить против них санкции и будем задерживать. Я повторять не буду, мне быстрее давайте ответ, снимите санкции, быстро... То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу. Я пойду на все... Я вас уверяю, ваш корабль утонет, и спасти будет некому»,— пообещал Рамзан Кадыров.

24 августа Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список внесли 11 физлиц и международный детский центр «Артек» в Крыму. Среди лиц, попавших под ограничения, была Аймани Кадырова, а также омбудсмен Чечни Мансур Солтаев и председатель правительства республики Муслим Хучиев.

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