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Коммерсантъ FM
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США ввели санкции против «Артека» и матери Кадырова за вывоз украинских детей

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, которые ранее анонсировал президент Джо Байден. В список внесли 11 физлиц и международный детский центр «Артек» в Крыму. Среди лиц, попавших под ограничения, — мать Рамзана Кадырова Аймани, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев и председатель правительства республики Муслим Хучиев. Также в списке уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева и уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.

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