Акватория лезет в бутылку

Минфин РФ предложил включить порты Астрахань и Оля в перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя морским путем. Отраслевые эксперты видят в инициативе реакцию на текущее состояние алкогольного рынка с возможностью одновременно и поддержать отечественный бизнес, и подготовить еще один путь для параллельного импорта. По сведениям «Ъ», операторы портов и власти Астраханской области никакого отношения к проекту не имеют, хотя в случае принятия решения основную выгоду получат именно они: загрузка терминалов алкогольным трафиком поможет поддержать заявленные темпы развития каспийских портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каспийский алкогольный маршрут может быть пригоден как один из каналов параллельного импорта

Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ Каспийский алкогольный маршрут может быть пригоден как один из каналов параллельного импорта

Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ

Минфин предложил поправки в постановление правительства «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ для прибытия в РФ этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий», чтобы включить порты Астрахань и Оля в Астраханской области в перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя. В пояснительной записке Минфина говорится о расширении импорта алкоголя из Закавказья, которое «необходимо в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран». После введения антироссийских санкций ЕС, отмечается в документе, «существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции» как раз из этого региона. При этом существующий канал перевозок автотранспортом через участок границы (российско-грузинской) Верхний Ларс — Казбеги работает «в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается» из-за погоды. Кроме того, власти Грузии также заявили о возможности «пересмотра внешнеэкономических связей с РФ». В таком случае, отмечают авторы записки, алкоголь придется ввозить из Ирана и Турции.

Поставки из Закавказья, в первую очередь из Грузии, существенно влияют на российский алкогольный рынок. В 2022 году, по данным Роскачества, снизились продажи тихих вин из всех европейских стран-поставщиков: Италии, Испании, Португалии. Продажи французского вина сократились на 12%, а вот реализация грузинских тихих вин выросла сразу на 20%.

В 2023-м тенденция изменилась — отмечен рост ввоза вина практически всех основных производителей, что говорит об общем росте спроса. Аналогичная картина, кстати, произошла и с импортом пива.

Ввоз именно грузинского вина прибавил больше всего — за первые пять месяцев поставки из сопредельной страны выросли на 63% и обошли показатели Италии — 24,15 млн л тихих вин против 23,36 млн л (рост на 31%). Доля Грузии в поставках, таким образом, превысила 19%, однако российскому производству грузинский экспорт уступает в три раза (но уже не в пять, как было два года назад).

«Удобство или скорость поставки никакого значения не имеют, быстрее пить потребители не будут. И уж точно нет нехватки в грузинских винах и тем более в армянском коньяке, этой продукцией завалены все торговые точки. Но для бизнеса важна стоимость перевозок, в этом смысле действительно способ логистики влияет на возможность заработать немного больше»,— поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Гендиректор «INFOLine-Анали­тика» Михаил Бурмистров полагает, что речь идет о подготовке к отработке нового маршрута, который имеет шанс стать массовым. «Пока эта история в начале, хотя потенциал есть. Не думаю, что этот морской маршрут будет с ходу иметь большое значение. Но это важная история с точки зрения диверсификации поставок, новых возможностей для игроков российского рынка»,— отмечает господин ­Бурмистров.

Эскперт также не видит зависимости России от грузинского вина, российские производители готовы его заместить, а в ЕС и вовсе большой профицит производства. Европейским производителям, впрочем, отстоять даже нынешнюю долю рынка будет непросто: российские виноделы лоббируют ограничения такого импорта. Уже этой осенью состоится почти двукратное повышение пошлин.

При этом ввод каспийского алкогольного маршрута может быть использован не только для закавказской продукции, но и как один из каналов параллельного импорта. Инициатива Минфина фактически совпала по времени с объявлением об окончательном уходе из России концерна Pernod Ricard (владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Olmeca, Ararat, Becherovka и др.).

По сведениям «Ъ», уже сейчас поставки некоторых видов алкогольной продукции, в том числе в регионы Нижнего Поволжья, активно производятся через турецкие и азербайджанские компании.

По мнению Вадима Дробиза, как минимум 25% продукции ушедших официально из России брендов будет замещена параллельным импортом, в первую очередь премиальной продукцией.

Кандидат политических наук, известный в Астрахани медиаменеджер Александр Васильев отмечает, что использование морского пути таким образом не очень вероятно, «потому что санкции как раз и направлены против элитного ­потребления».

Именно порты Каспийского бассейна, транзитного для международного транспортного коридора Север — Юг, стали лидером по приросту грузооборота в этом году. За январь — июль, по данным Росморречфлота, перевалка выросла на 41%, в то время как средний показатель по России — 9,3%.

Добавим, что проект изменений, предложенных Минфином, до 19 сентября проходит этап общественных обсуждений. После 5 сентября должны появиться результаты антикоррупционной экспертизы.

Ярослав Малых