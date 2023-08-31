Акватория лезет в бутылку

Минфин РФ предложил включить порты Астрахань и Оля в перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя морским путем. Отраслевые эксперты видят в инициативе реакцию на текущее состояние алкогольного рынка с возможностью одновременно и поддержать отечественный бизнес, и подготовить еще один путь для параллельного импорта. По сведениям «Ъ», операторы портов и власти Астраханской области никакого отношения к проекту не имеют, хотя в случае принятия решения основную выгоду получат именно они: загрузка терминалов алкогольным трафиком поможет поддержать заявленные темпы развития каспийских портов.
Каспийский алкогольный маршрут может быть пригоден как один из каналов параллельного импорта
Фото: Алексей Дмитриев, Коммерсантъ
Минфин предложил поправки в постановление правительства «Об установлении пунктов пропуска через государственную границу РФ для прибытия в РФ этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий», чтобы включить порты Астрахань и Оля в Астраханской области в перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя. В пояснительной записке Минфина говорится о расширении импорта алкоголя из Закавказья, которое «необходимо в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран». После введения антироссийских санкций ЕС, отмечается в документе, «существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции» как раз из этого региона. При этом существующий канал перевозок автотранспортом через участок границы (российско-грузинской) Верхний Ларс — Казбеги работает «в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается» из-за погоды. Кроме того, власти Грузии также заявили о возможности «пересмотра внешнеэкономических связей с РФ». В таком случае, отмечают авторы записки, алкоголь придется ввозить из Ирана и Турции.
Поставки из Закавказья, в первую очередь из Грузии, существенно влияют на российский алкогольный рынок. В 2022 году, по данным Роскачества, снизились продажи тихих вин из всех европейских стран-поставщиков: Италии, Испании, Португалии. Продажи французского вина сократились на 12%, а вот реализация грузинских тихих вин выросла сразу на 20%.
В 2023-м тенденция изменилась — отмечен рост ввоза вина практически всех основных производителей, что говорит об общем росте спроса. Аналогичная картина, кстати, произошла и с импортом пива.
Ввоз именно грузинского вина прибавил больше всего — за первые пять месяцев поставки из сопредельной страны выросли на 63% и обошли показатели Италии — 24,15 млн л тихих вин против 23,36 млн л (рост на 31%). Доля Грузии в поставках, таким образом, превысила 19%, однако российскому производству грузинский экспорт уступает в три раза (но уже не в пять, как было два года назад).
«Удобство или скорость поставки никакого значения не имеют, быстрее пить потребители не будут. И уж точно нет нехватки в грузинских винах и тем более в армянском коньяке, этой продукцией завалены все торговые точки. Но для бизнеса важна стоимость перевозок, в этом смысле действительно способ логистики влияет на возможность заработать немного больше»,— поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что речь идет о подготовке к отработке нового маршрута, который имеет шанс стать массовым. «Пока эта история в начале, хотя потенциал есть. Не думаю, что этот морской маршрут будет с ходу иметь большое значение. Но это важная история с точки зрения диверсификации поставок, новых возможностей для игроков российского рынка»,— отмечает господин Бурмистров.
Эскперт также не видит зависимости России от грузинского вина, российские производители готовы его заместить, а в ЕС и вовсе большой профицит производства. Европейским производителям, впрочем, отстоять даже нынешнюю долю рынка будет непросто: российские виноделы лоббируют ограничения такого импорта. Уже этой осенью состоится почти двукратное повышение пошлин.
При этом ввод каспийского алкогольного маршрута может быть использован не только для закавказской продукции, но и как один из каналов параллельного импорта. Инициатива Минфина фактически совпала по времени с объявлением об окончательном уходе из России концерна Pernod Ricard (владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Olmeca, Ararat, Becherovka и др.).
По сведениям «Ъ», уже сейчас поставки некоторых видов алкогольной продукции, в том числе в регионы Нижнего Поволжья, активно производятся через турецкие и азербайджанские компании.
По мнению Вадима Дробиза, как минимум 25% продукции ушедших официально из России брендов будет замещена параллельным импортом, в первую очередь премиальной продукцией.
Кандидат политических наук, известный в Астрахани медиаменеджер Александр Васильев отмечает, что использование морского пути таким образом не очень вероятно, «потому что санкции как раз и направлены против элитного потребления».
Именно порты Каспийского бассейна, транзитного для международного транспортного коридора Север — Юг, стали лидером по приросту грузооборота в этом году. За январь — июль, по данным Росморречфлота, перевалка выросла на 41%, в то время как средний показатель по России — 9,3%.
Добавим, что проект изменений, предложенных Минфином, до 19 сентября проходит этап общественных обсуждений. После 5 сентября должны появиться результаты антикоррупционной экспертизы.