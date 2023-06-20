А вина здесь тихие

Грузинские вина продолжают укреплять позиции на российском рынке за счет прямого импорта сетей. За первые пять месяцев этого года поставки выросли на 63%, до 24,15 млн л, что позволило Грузии выйти на первое место среди экспортеров тихих вин, опередив Италию. Это может еще больше осложнить бизнес местным виноделам, которые в основном конкурируют на полке с грузинской продукцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По итогам января—мая 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, следует из имеющихся у “Ъ” таможенных данных. За этот период из Грузии было ввезено 24,15 млн л тихих вин, из Италии — 23,36 млн л, год к году импорт из стран вырос на 63% и 31% соответственно. В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии — 18,5%. Ввоз тихих вин из Испании за этот период увеличился на 25%, до 20,46 млн л, из Франции — на 23%, до 10,04 млн л, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн л год к году.

В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49%, до 13,1 млн л, что соответствовало второму месту среди стран-поставщиков (см. “Ъ” от 28 апреля). Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой. По его словам, в основном рост доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Сети перешли на прямые контракты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке, указывает гендиректор АСТ Леонид Рафаилов. Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян отмечает, что вина из Грузии и Армении отличает низкая волатильность в стоимости. Кроме того, на вина из Грузии действует нулевая импортная пошлина, добавляет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Поставки из Италии, по его словам, могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции.

По имеющимся у “Ъ” данным, торговые сети занимают три из пяти первых места по импорту тихих вин. X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») в январе—мае 2023 года увеличила ввоз на 24%, до 13,43 млн л, структура «Магнита» «Ритейл Импорт» — на 94%, до 10,83 млн л, а входящая в одну группу с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль» «Бристоль Ритейл Логистикс» — на 109%, до 9,35 млн л год к году. В компаниях комментарии не предоставили. В выпускающем «Винный гид России» Роскачестве подсчитывали, что продажи тихих вин из Грузии растут более чем на 20% год к году в условиях снижения интереса к винам из стран дальнего зарубежья. Именно грузинские вина в ритейле сегодня конкурируют с российскими в средней ценовой категории, указывали эксперты.

Один из крупных виноделов отмечает, что проблему местным производителям создает общее засилье импортного вина.

В случае Грузии, говорит собеседник “Ъ”, есть вопрос в достаточном объеме сырья для наращивания поставок, либо это транзит европейского вина наливом через грузинскую бутылку. Международная организация по виноградарству и виноделию (OIV) оценивала производство вина в Грузии в 2022 году в 210 млн л, что на 2% больше год к году. В Роскачестве отмечали, что для красных вин сырьевой базы Грузии может не хватать, с чем, видимо, связаны поставки в страну виноматериалов из Молдавии. В Национальном агентстве вина Грузии “Ъ” не ответили.

Вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев ждет, что до конца 2023 года тенденция изменится, отмечая, что рынок затоварен собственным импортом сетей, в большей степени — из Грузии. Президент Ladoga Вениамин Грабар прогнозирует, что динамика импорта из Грузии сохранится примерно на текущем уровне. А Леонид Рафаилов считает, что за счет цен, оптимальной логистики и простоты расчетов Грузия сможет удержать первое место по ввозу тихих вин в РФ. Как отмечает господин Ставцев, в отрасли сейчас обсуждается возможность введения ограничений на импорт вина из части стран, и подобные меры могут привести к закреплению и росту доли грузинского вина.

Анатолий Костырев