Pernod Ricard сливается

Владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Ararat алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России. Бывший с 2019 года гендиректором местной структуры Лоран Пийе перешел в другой регион, а курировать прекращение бизнеса будет Игнатий Аракелян, руководивший входящим в Pernod Ricard Ереванским коньячным заводом (ЕКЗ). Бренды концерна останутся на рынке за счет параллельного импорта, а содержание офиса в России сегодня сопряжено с рисками, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гендиректором российского представительства алкогольного концерна Pernod Ricard АО «П.Р.Русь» 8 августа стал Игнатий Аракелян, возглавлявший входящий в группу ЕКЗ и экс-министр сельского хозяйства Армении, следует из ЕГРЮЛ. Господин Аракелян сменил на этой должности Лорана Пийе, главу Pernod Ricard в России с 2019 года. Как сказано в профиле Игнатия Аракеляна в Linkedin, с 2018 года он работает директором по финансовым и административным вопросам Pernod Ricard в Восточной Европе.

В Pernod Ricard сообщили “Ъ”, что прежний руководитель российского офиса перешел на новую должность в другом регионе. Господин Аракелян уточнил, что в «П.Р.Русь» идут необходимые процедуры для остановки операционной деятельности и иных планов у компании нет. По словам источника “Ъ” на рынке, «П.Р.Русь» уже покинула почти вся команда, а оставшиеся сотрудники могут уйти до конца августа.

В портфель Pernod Ricard входят бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat и т. д. В 2020–2021 годах, по имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, компания импортировала примерно по 14 млн л крепкого спиртного в РФ без учета Ararat. А в 2022 году после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций сократила ввоз до 6,95 млн л. В мае 2023 года Pernod Ricard объявил о прекращении поставок всех международных брендов в РФ. За январь—апрель, по имеющимся у “Ъ” данным, компания ввезла 4,6 млн л алкоголя.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что ключевые бренды Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. А содержать представительство сегодня рискованно, что показывает давление за границей на Bacardi после публикаций о продолжении работы компании в РФ, указывает он. Выстроенная Pernod Ricard местная дистрибуция, продолжает господин Дробиз, будет разрушена, но потребители и узнаваемость марок останутся. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавляет, что у международных алкогольных брендов в России сегодня может быть по десять независимых импортеров, а глобальные игроки последние 30 лет выстраивали здесь централизованные поставки через свои представительства. «Когда-нибудь эту работу придется начинать заново»,— отмечает эксперт.

Выпускаемый на ЕКЗ коньяк Ararat продолжает поставляться в Россию, говорит представитель Pernod Ricard. В 2021 году дистрибутором этой марки в части каналов, включая региональные и локальные сети, оптовых, корпоративных и частных покупателей, стала Luding Group. На сегодня контракт о дистрибуции действителен, и сотрудничество по бренду проходит в штатном режиме, сообщил “Ъ” исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян.

Источник “Ъ” в крупной алкогольной компании отмечает, что 70–90% коньяка Ararat потребляется в России, и других рынков для напитка с такими объемами потребления нет. Собеседник “Ъ” слышал, что Pernod Ricard может отдать всю дистрибуцию марки Luding Group вплоть до продажи ЕКЗ, но пока договоренностей не достигнуто. О возможной продаже производства Ararat знает и другой источник “Ъ” на рынке. По его словам, интересантом выступает Luding Group, но продавец оценивает актив слишком дорого. Александр Ставцев указывает, что Luding Group ранее выстроил в РФ дистрибуцию армянского коньяка «Ной» (сегодня входит в портфель Beluga Group), поэтому может и самостоятельно справиться с дистрибуцией Ararat. В Pernod Ricard какие-либо разговоры о продаже Ararat отрицают.

Анатолий Костырев