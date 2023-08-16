Без Китая нет науки

Кампания по сокращению научных контактов с Китаем, набирающая силу в США, может стать самым серьезным препятствием на пути научно-технического прогресса в самих Соединенных Штатах. Китай является крупнейшим научным партнером США. Как утверждают некоторые эксперты, сейчас не время для того, чтобы порвать с ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song, Reuters Фото: Aly Song, Reuters

Начавшееся еще несколько лет назад сокращение научных контактов США и Китая набирает силу. Напомним, что после того, как один из ведущих американских химиков, Чарльз Либер, был в 2020 году уличен в преступной передаче сведений Китаю, власти США начали тщательно расследовать деятельность китайских ученых в США, связи американских научных и исследовательских центров с Китаем, вводя ограничения, объяснявшиеся заботой о национальной безопасности. Вскоре это стало общемировой тенденцией. Обеспокоенность сотрудничеством местных научных и образовательных организаций ранее уже выражали власти самых разных стран, от Британии до Нидерландов. Ряд университетов, к примеру Кембриджский, приняли меры для сокращения своих связей с Китаем.

В США же дело, возможно, идет к едва ли не полному разрыву научных связей.

Американские законодатели, в частности, уже призывают не продлевать срок действия соглашения о научном и технологическом сотрудничестве, подписанного еще в 1979 году тогдашними лидерами двух стран — Дэн Сяопином и Джимми Картером.

И если до сих пор ученые не слишком активно реагировали на все эти инициативы, то теперь, как сообщает The Wall Street Journal, ситуация изменилась. Многие эксперты считают, что время для такого разрыва, когда китайские ученые вносят, пожалуй, свой самый серьезный вклад в научный прогресс, выбрано особенно неудачно, а разрыв этот грозит замедлить и американский научный прогресс в ключевых областях, таких как биотехнологии, телекоммуникации, зеленая энергетика и т. д.

Эксперты признают, что Соединенные Штаты остаются самой могущественной научной супердержавой мира. Тем не менее, по данным британской исследовательской компании Clarivate, более 40% всех научных достижений американских ученых (мерилом этого являются количество высококачественных научных публикаций) сделаны в сотрудничестве с иностранными коллегами. И, судя по данным той же Clarivate, Китай и США друг для друга являются главными партнерами по научному сотрудничеству.

По данным The Wall Street Journal, которая эксклюзивно ознакомилась и смогла проанализировать данные Clarivate, в некоторых стратегических областях, таких как нанотехнологии, Соединенные Штаты больше зависят от Китая, чем наоборот.

Это подтверждает Дебора Селигсон из Университета Вилланова, ранее занимавшая должность советника по вопросам экологии, науки, технологий и здравоохранения в посольстве США в Пекине. «Создается впечатление, что… люди, занимающие высшие должности (в стране.— "Ъ"), имеют очень отсталое представление о том, кто выигрывает от сотрудничества с Китаем»,— замечает она.

Больше десятка американских ученых, опрошенных газетой, говорили о плодотворности сотрудничества с китайскими лабораториями, предоставляющими целый спектр важных ресурсов, включая, к примеру, большие группы аспирантов, огромные и часто уникальные наборы данных и самое передовое оборудование. По их словам, китайские ученые все чаще предлагают наиболее инновационные идеи и подходы к решению научных проблем.

При этом есть свидетельства того, что масштабы угрозы национальным интересам и безопасности США, которую представляет неограниченное сотрудничество китайских и американских ученых, преувеличены.

Во всяком случае, два самых масштабных расследования потенциального шпионажа в пользу Китая (их проводят Министерство юстиции и национальные институты здравоохранения) пока, как отмечает газета, не выявили никаких серьезных нарушений.

Виктор Бук