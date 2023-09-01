Депутаты срывают крыши

Трагедия с гибелью людей в московском коллекторе побудила депутатов Госдумы рассмотреть возможность регулирования «опасных» экскурсий. Инициаторы рассмотрения инициативы полагают, что такие экскурсии нужно либо «запрещать полностью», либо вводить для них «правила проведения». Если предложения будут приняты, пострадают и организаторы экскурсий по крышам Петербурга. Юристы отмечают, что сейчас проведение опасных прогулок по факту никак не регламентируется. Оборот рынка «прогулок по крышам города», как считают эксперты, не очень велик — вряд ли он превышает 150 млн рублей в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя стоимость обычной экскурсии по крышам города составляет от 700 до 1200 рублей с человека

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Средняя стоимость обычной экскурсии по крышам города составляет от 700 до 1200 рублей с человека

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко (фракция «Единая Россия») заявила в беседе с РИА Новости, что в осеннюю сессию парламент начнет обсуждать тему особо опасных экскурсий. «Нужно либо их запрещать полностью, либо тогда вводить правила проведения таких экскурсий. Кроме того, там есть вопросы к подзаконным актам по этому закону»,— отметила она.

Кроме того, в предстоящий парламентский сезон депутаты вновь планируют обсудить введение штрафов за незаконную работу экскурсоводов, которые не получили аттестацию до 1 июля 2024 года. О том, что соответствующие поправки в КоАП будут внесены осенью, рассказал зампредседателя думского комитета по туризму Сергей Кривоносов (фракция «Единая Россия»).

Присматривать за деятельностью экскурсоводов решили в 2021 году. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков (поправки были внесены в №93-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»). Аттестация дает право работать в течение пяти лет в регионе, где был сдан экзамен. Пройти тестирование и получить легальное право водить экскурсии гиды должны были до 1 июля 2023 года. Однако в июне этого года президент подписал закон об отсрочке обязательной аттестации на год — до 1 июля 2024 года. Об этом еще в апреле Российский союз туриндустрии просил Минэкономразвития, обосновывая необходимость переноса организационными проблемами и нехваткой компаний, проводящих тестирование.

Штрафовать нелегальных экскурсоводов предлагают и петербургские депутаты. Внести поправки в городской закон об административных правонарушениях предложила парламентская фракция ЛДПР. Речь идет о представителях отрасли, оказывающих услуги без соответствующей аттестации. Парламентарии считают, что принятие законопроекта позволит повысить безопасность туристов и ликвидировать «серый» рынок экскурсионных услуг, а также «позитивным образом скажется на бюджете Санкт-Петербурга».

Экскурсии по крышам традиционны для Петербурга. Объявления о подобных прогулках можно найти, например, на «Авито» или в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые компании создают отдельные сайты, где размещают описания всех оказываемых услуг и их стоимость. Впрочем, чтобы записаться на экскурсию, в сеть заходить не обязательно: промоутеры с табличками с рекламой прогулок и номерами телефонов открыто стоят на Невском проспекте.

Чек за экстремальную экскурсию зависит от локации (а скорее, от вида, который с крыши открывается) и от количества посетителей. Некоторые компании предоставляют дополнительные услуги: например, можно устроить фотосессию или провести пикник. Средняя стоимость обычной экскурсии, как отмечают представители одной из компаний (пожелала сохранить анонимность), которая водит туристов на крыши, составляет от 700 до 1200 рублей с человека. За день они проводят от пяти до десяти экскурсий, в группе в среднем по десять человек. При этом организация подчеркивает, что другие руферы-гиды пробираются на крыши как днем, так и ночью, а количество человек в группах может быть больше в несколько раз.

В основном прогулки устраивают с мая по август. Как отмечают «экскурсоводы», в другие месяцы расписание сокращается из-за погодных условий и длительности светового дня.

По словам участника рынка, компаний, осуществляющих данную деятельность в Петербурге, насчитывается 10–15. Не считая тех гидов, которые водят экскурсии самостоятельно. По подсчетам «Ъ-СПб», одна компания, проводящая десяток экскурсий в сутки для групп по десять человек, за день зарабатывает около 100 тыс. рублей. За летний сезон такая компания может заработать более 9 млн рублей. Эксперты полагают, что суммарный оборот этого рынка вряд ли превышает 150 млн рублей в год.

В петербургском комитете по развитию туризма заявили, что «легальных экскурсий по крышам в Петербурге нет». Для того, чтобы экскурсия стала законной, необходимо оборудовать крышу и получить согласие от собственников — жильцов дома.

Юрист компании, осуществляющей прогулки по крышам, на условиях анонимности рассказал, что такие «восхождения» возможны с согласия собственника здания или сооружения. «Для проведения экскурсии на крыше многоквартирного дома требуется согласие собственников помещений, которое принимается на общем собрании собственников многоквартирного дома»,— рассказывает он. Кроме того, юрист отмечает, что, согласно федеральному законодательству («Об основах туристской деятельности в РФ»), «проведение экскурсии по крыше должно быть безопасно». По его словам, экскурсии становятся легальными, если соблюдены три условия: получено разрешение собственников на доступ и использование крыши, оборудование крыш отвечает требованиям безопасности, экскурсии проводят гиды, прошедшие аттестацию. При этом на данный момент проведение экскурсий по крышам не подлежит нормативной регламентации, а оформление разрешения на их проведение также законодательно не предусмотрено.

О том, что нормативная база для подобных экскурсий только разрабатывается, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Что же касается официального лицензирования экскурсий особого вида, связанных с повышенной опасностью, и гидов, которые их проводят, то, насколько известно, такая нормативная база только разрабатывается по их отдельным видам и постепенно вводится в действие с отложенными сроками»,— комментирует эксперт.

В мае в Петербурге возбудили первое уголовное дело в отношении руферов-экскурсоводов. Как ранее писал «Ъ-СПб», организаторам вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, с начала мая полиция города составила около 20 административных протоколов в отношении гидов-руферов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и специального разрешения (ст. 14.1 КоАП РФ).

Представитель фирмы, организующей экскурсии, считает, что установление нормативных требований к проведению прогулок по крышам позволит компаниям, которые готовы работать в правовом поле, «оказывать качественные услуги, не беспокоиться о правовых коллизиях и запретах на проведение экскурсий». «В связи с этим больше компаний выйдут на рынок указанных услуг официально, смогут продвигать свои услуги, не боясь, что информацию об экскурсиях по крышам признают запрещенной к распространению на территории России. Правовое регулирование снимет напряженность у собственников при решении вопроса о возможности проведения экскурсии на крыше их здания, что позволит проводить экскурсии на большем количестве крыш, что, в свою очередь, приведет к конкуренции и, следовательно, поспособствует улучшению качества и безопасности оказываемых услуг»,— комментируют в компании. По мнению представителей сферы, «добросовестные» фирмы будут заинтересованы в том, чтобы на рынке работали легальные гиды, и будут «правовыми методами бороться с недобросовестными». В компании уверены, что количество экскурсий, если сферу начнут регулировать на законодательном уровне, не уменьшится. При этом введение правил позволит повысить туристический интерес к Петербургу, развивать новые локации и увеличить поступление налогов в городской бюджет.

Надежда Ярмула