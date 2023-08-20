Экскурсоводов-нелегалов хотят придавить рублем

Парламентарии фракции ЛДПР предлагают добавить в закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях норму, по которой работающих без аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков смогут штрафовать. Авторы инициативы считают, что принятие поправок обезопасит туристов и жителей, а также сыграет на руку городской казне, которая сейчас, по мнению законодателей, недополучает налоги от «серых» проводников. Эксперты и представители рынка рассказали «Ъ-СПб», какие подводные камни есть у данной инициативы и как в случае принятия новшества это отразится на туристической сфере Северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы инициативы считают, что принятие поправок обезопасит туристов и жителей, а также сыграет на руку городской казне

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Авторы инициативы считают, что принятие поправок обезопасит туристов и жителей, а также сыграет на руку городской казне

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Вице-спикер городского ЗакСа Павел Иткин вместе с однопартийцами по ЛДПР разработал поправки к закону Петербурга об административных правонарушениях, которые позволят штрафовать нелегальных экскурсоводов. Речь идет о представителях отрасли, оказывающих услуги без соответствующей аттестации. Парламентарий считает, что принятие законопроекта позволит повысить безопасность туристов и ликвидировать «серый» рынок экскурсионных услуг, а также «позитивным образом скажется на бюджете Санкт-Петербурга, который недополучает доходы вследствие уклонения экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, ведущих незаконную деятельность, от уплаты налоговых отчислений в пользу бюджета Санкт-Петербурга», говорится в пояснительной записке.

Так, неаттестованных представителей профессии предлагают наказывать на сумму 1–1,5 тыс. рублей, должностных лиц — на 2–3 тыс. рублей, юрлиц, которые нанимают таких гидов, могут оштрафовать от 3 до 5 тыс. рублей. Кроме того, более высокие штрафы, согласно документу, предусмотрены для инструкторов-проводников, работающих без аттестации по соответствующим видам и категориям сложности туристских маршрутов. Для них предлагаются штрафы в размере 2–3 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. и 5–8 тыс. — для юридических лиц.

В документе сказано, что фиксировать нарушения будут органы исполнительной власти, действующие в сфере развития туризма и туристской инфраструктуры. Проект предполагает, что такие протоколы будут рассматриваться мировыми судьями. В апреле ЗакС Петербурга принял закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге», расширяющий полномочия Смольного, чьи структуры смогут проверять у гидов аттестации и идентификационные карточки.

По словам члена городского правительства, представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, в адрес властей на протяжении ряда лет поступают жалобы на низкий профессионализм экскурсоводов. При этом он пояснил, что чиновникам не потребуется ходить по улицам с проверками: они, подчеркнул господин Сухенко, будут реагировать на конкретные жалобы.

«Как по мне, то наличие того же QR-кода для гидов помогло бы понять гражданам, кто именно оказывает им услугу. Безусловно, комитет по туризму также должен контролировать эту отрасль, а дальше, при наличии состава, протоколы будут рассматривать мировые судьи»,— рассказал «Ъ-СПб» господин Иткин.

На вопрос «Ъ-СПб», должны ли сотрудники МВД проверять разрешения у экскурсоводов, автор законопроекта ответил, что этого не требуется, однако заметил, что, на его взгляд, было бы неплохо создать для этих целей отдельное подразделение туристической полиции. «Мы прорабатываем этот вопрос. Туризм — это очень серьезный сектор для нашего города, поэтому тут комплексно нужно подходить»,— сообщил он и добавил, что инициатива создана не столько для пополнения бюджета, сколько для «обеления» рынка.

В разговоре с «Ъ-СПб» популярный петербургский экскурсовод Вадим Верещагин отметил, что регулирование данной сферы необходимо, в том числе за счет штрафов, однако, по его мнению, полностью пресечь деятельность «серых» экскурсоводов на практике просто нереально. «Эти штрафы очень мелкие: для тех, кто проводит нелегальные экскурсии, что 1,5 тыс., что 50 тыс. — не такие большие деньги»,— указал он.

Несколько иной позиции придерживается председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева: она считает, что само наличие такого механизма позволит значительно уменьшить количество нарушителей. «Любой закон не дает стопроцентной гарантии, но, как мы видим, тех же нелегальных руферов, которые раньше не Невском буквально за руки тянули, стало куда меньше»,— сказала она.

Госпожа Богачева также добавила, что в случае принятия поправок они ударят по сектору «серого» рынка гидов-иностранцев, не имеющих права оказывать данные услуги. «Есть мнение, что такие маленькие штрафы никому не страшны, однако в федеральном законодательстве есть нормы, по которым иностранцы не могут больше двух раз в год нарушать российские законы: это грозит им выдворением»,— заключила эксперт.

Правила обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков начали действовать в России с 1 сентября 2022 года. Процедура дает экскурсоводу право работать в течение пяти лет в регионе, где был сдан экзамен. В этом году Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития перенести на год обязательную аттестацию гидов-проводников до 1 июля 2024 года из-за организационных проблем и нехватки компаний, проводящих тестирование.

Андрей Кучеров