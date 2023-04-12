Правительство Петербурга получило право проверять аттестацию у экскурсоводов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, расширяющий полномочия правительства города по контролю за деятельностью экскурсоводов, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Теперь Смольный сможет проверять у гидов аттестации и идентификационные карточки.

Законопроект был принят единогласно, 45 парламентариев проголосовали «за».

Кроме того, закон вводит для экскурсоводов Петербурга возможность применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Контроль за самим качеством услуг гидов остается в ведении федерального Роспотребнадзора.

Процедура обязательной аттестации для экскурсоводов и гидов-переводчиков начала действовать в России с 1 сентября 2022 года. Аттестация дает экскурсоводу право работать в течение пяти лет в регионе, где был сдан экзамен. В этом году Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития перенести на год обязательную аттестацию гидов-проводников, до 1 июля 2024 года из-за организационных проблем и нехватки компаний, проводящих тестирование.

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