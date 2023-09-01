Общество меняет тему

Как следует из документов, опубликованных для обсуждения Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), обновленная программа ЕГЭ по ряду предметов предполагает содержательные изменения. Кроме ЕГЭ по литературе, о котором уже сообщал “Ъ”, изменения есть и в программах по обществознанию и истории: из первой исчезли тематические блоки «Демократия», «Гражданское общество и государство», «Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба» и «Международное право»; во вторую включены задания, связанные со специальной военной операцией. В Рособрнадзоре изменения объясняют введением единой для всей страны федеральной образовательной программы и отмечают, что знания по большинству «исключенных» тем будут проверены в других разделах. Эксперты считают, что искать в изменениях только идеологическую составляющую не стоит, и напоминают, что программа ЕГЭ меняется постоянно. Глава президентского совета Валерий Фадеев отмечает, что образование идеологично в любой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам обновляется под стать единой федеральной программе и учебникам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам обновляется под стать единой федеральной программе и учебникам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, ФИПИ опубликовал для общественно-профессионального обсуждения ряд документов, касающихся содержания ОГЭ и ЕГЭ в 2024 году — в их числе демонстрационные варианты экзаменов, система оценивания и тематическая составляющая заданий (кодификатор). Ранее “Ъ” уже сообщал об изменениях в ЕГЭ по литературе: из кодификатора оказались исключены тексты, созданные до середины XIX века, зато расширился (в основном за счет произведений о Великой Отечественной войне) и был отредактирован блок литературы советского периода. В Рособрнадзоре (учредитель ФИПИ) пояснили, что изменения связаны с единой федеральной образовательной программой, учиться по которой с 1 сентября будут во всех школах страны. Там добавили, что знание более ранней русской литературы предметно проверяется на ОГЭ после 9-го класса, но и ЕГЭ составлен так, что «54% от максимального балла» можно получить, опираясь на знание классики первой половины XIX века.

Изменения есть и в кодификаторах ЕГЭ по другим предметам — так, в кодификаторе по обществознанию больше нет тем «демократия», «гражданское общество и государство», «воинская обязанность и альтернативная гражданская служба» и «международное право». При этом отмечается, что экзамен должен проверить, сформировались ли у его участника «осознание российской гражданской идентичности» и «гражданская позиция человека, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности».

В Рособрнадзоре “Ъ” вновь подтвердили, что все изменения кодификаторов ЕГЭ связаны с изменением ФГОС и введением единой федеральной образовательной программы (ФОП). Исключение упомянутых выше тем в Рособрнадзоре объясняют структурными изменениями: «ФОП включает тему "Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим" на базоом уровне,— сообщили в ведомстве.— На углубленном уровне это "Понятие формы государства. Формы правления. Государственно-территориальное устройство. Политический режим. Типы политических режимов". Демократия является одним из типов политических режимов, знание ее признаков будет проверяться в рамках соответствующего раздела кодификатора, как и понимание проблематики взаимодействия гражданского общества с институтами публичной власти в демократическом государстве. Знания о воинской обязанности и различных аспектах ее исполнения будут проверяться в рамках темы "Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации"».

«Международное право», однако, действительно пропало как из ФОП, так и из кодификатора. Этих изменений в Рособрнадзоре не пояснили. «Происходящие изменения в ЕГЭ и, шире, в российском образовании полностью отражают современный исторический момент»,— говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, напоминая о конституционной реформе (2020), объявившей примат российского законодательства над международным. Господин Добрынин сетует на дефицит правовой грамотности в России и призывает не сокращать, а, наоборот, добавлять правовые блоки как в ЕГЭ, так и в школьные материалы по обществознанию: «Международное право там необходимо сейчас как никогда».

Руководитель проекта «Независимая лаборатория образования», исследователь ЕГЭ Антон Чубуков рассказал “Ъ”, что изменения в кодификаторе не означают автоматически изменения в самих вопросах на экзамене: «И в кодификаторе, и в ФОП даны лишь заголовки тем, а как эти темы будут раскрыты, зависит от автора учебника, учителя и составителя вопросов экзамена. В теории, под оставшимися заголовками в проекте кодификатора можно найти место для всех "исчезнувших" разделов». Господин Чубуков считает, что «в новом образовательном стандарте отражен уклон школьного обществознания к изучению реалий именно современного российского общества»: «Предмет становится своего рода "гражданским ОБЖ", призванным научить, в частности, пользоваться "взрослыми" сервисами вроде страхования и банковских вкладов, защитить от мошенников». Вопросы же, связанные с ценностями российского общества, появляются в ЕГЭ не впервые — «их число постепенно возрастает как минимум с 2021 года».

Преподаватель обществознания, контент-продюсер онлайн-школы Skysmart Анна Мусихина отмечает, что «ежегодные изменения в ЕГЭ по всем предметам нужно принять как данность»: «Итоговый экзамен постоянно совершенствуется, чтобы совершенствовать систему проверки знаний учеников: в заданиях появляются несколько вариантов правильных ответов, в каких-то теперь необходимо большее погружение в тему и наличие аргументации. У выпускников остается все меньше шансов сдать ЕГЭ лишь на зазубривании, от них ждут понимания предмета, объяснения ответа».

В материалы к ЕГЭ по истории добавлены задания на тему СВО (раздел о ней, как ранее сообщал “Ъ”, включен в учебники по истории для 11-х классов); кроме того, расширены блоки вопросов, посвященных Великой Отечественной войне. Текст об участнице СВО предлагают девятиклассникам на устной части ОГЭ по русскому языку. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев полагает, что «тема Великой Отечественной войны "усохла" в какой-то момент в школьной программе, хотя в народной памяти была жива всегда, так что усиление внимания к ней — ответ на народное представление об истории ХХ века, а не какая-то идеологическая цель». Господин Фадеев отмечает при этом, что «понятие идеологии пугает часть российского общества, и поэтому есть представление, что никаких элементов идеологии не может быть в системе образования» — но это мнение он считает заблуждением. «В любой стране образование идеологично,— сказал Валерий Фадеев “Ъ”.— Поднимать флаг и исполнять гимн вот придумали не у нас, а в США. Идеология пронизывает жизнь современного общества, и то, что экзамены это отражают и задают стандарты жизни в обществе — абсолютно нормально, в этом их цель».

Общественно-профессиональное обсуждение опубликованных документов продлится до 30 сентября, после этого преподавательское сообщество «ожидает разъяснений и итоговой версии кодификатора» — она, по опыту предыдущих лет, будет опубликована в октябре или ноябре.

Полина Ячменникова, Милена Двойченкова