Островские потеснили Пушкина

Рособрнадзор объяснил новой образовательной программой изменения, внесенные в кодификатор ЕГЭ по литературе. Список текстов, необходимых для сдачи экзамена, теперь открывается пьесой Александра Островского «Гроза»: из него исчезла вся более ранняя литература, включая произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя, но появились, в частности, «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. В Рособрнадзоре отмечают: писатели «золотого века» не исчезли из ЕГЭ полностью, и, опираясь на их книги, можно получить «более 54% максимального балла», но эти знания проверяются на ОГЭ, а ЕГЭ теперь сфокусирован на программе 10–11-го классов с учетом последних изменений, нацеленных на «воспитание в системе традиционных ценностей» и «формирование правильного ценностного понимания событий и культуры XX века». Преподаватели литературы сетуют, что некоторые их воспитанники уже начали готовиться к ЕГЭ 2024 года и потратили время на Пушкина, но в то же время полагают, что готовиться к экзамену теперь станет проще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди документов, определяющих структуру ОГЭ и ЕГЭ и опубликованных для общественно-профессионального обсуждения Федеральным институтом педагогических изменений (ФИПИ),— демонстрационные варианты экзаменов, система оценивания и кодификаторы (навыки и теоретические знания, которые будут проверяться). В частности, кодификатор ЕГЭ по литературе (список произведений, знание которых необходимо для сдачи экзамена) подвергся значительным изменениям. Раньше он начинался со «Слова о полку Игореве», далее в нем значились произведения Фонвизина, Державина и Жуковского; традиционно большое внимание уделялось и первой половине XIX века — текстам Грибоедова, Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Теперь этих авторов в кодификаторе нет, открывает его «Гроза» Александра Островского.

Изменения коснулись и программы XX века: из нее, например, исчез «Матренин двор» Александра Солженицына, но добавились «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

В Рособрнадзоре (учредитель ФИПИ) корреспонденту “Ъ” пояснили, что «все изменения кодификаторов ЕГЭ связаны с изменением ФГОСа (Федеральный государственный образовательный стандарт.— “Ъ”) и введением единой для всей страны федеральной образовательной программы». Напомним, с 1 сентября 2023 года школы России должны работать по федеральным основным общеобразовательным программам (ФОП), единым для всей страны. «В период 2012–2022 годов действовал ФГОС среднего общего образования с предельно обобщенными формулировками требований к результатам освоения основной образовательной программы по русскому языку и литературе (в документе был общий список требований по двум учебным предметам),— считают в ведомстве.— Список произведений в стандарте не был конкретизирован». В ФОП по литературе список, действительно, конкретизирован, программа 10-го класса начинается, как и новый кодификатор ЕГЭ, с «Грозы».

«Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, в полном объеме выносится на проверку при проведении ОГЭ по литературе,— отмечают в Рособрнадзоре.— Кодификатор ОГЭ построен в четком соответствии с ФГОСом и ФОП основного общего образования и включает все изученные произведения писателей-классиков. Кодификатор ЕГЭ так же четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10-м и 11-м классах». Более того, «в содержании ЕГЭ поддерживаются принципы исторической преемственности литературного процесса», говорят в Рособрнадзоре, поэтому «при выполнении ряда заданий могут привлекаться произведения, изученные в 5–9-х классах»: «Более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века».

«Ценность русской классической литературы первой половины XIX века несомненна,— отмечают в Рособрнадзоре.— Но не менее важно и полноценное освоение школьниками лучших произведений российской литературы других исторических эпох, позволяющих сформировать правильное, ценностно наполненное понимание современного общества».

Воспитанием в системе традиционных ценностей и формированию «правильного ценностного понимания событий и культуры XX века» объясняется и расширение списка советской литературы, со специальными разделами прозы и поэзии о Великой Отечественной войне. Кроме того, впервые в ЕГЭ представлена литература народов России — например, произведения Расула Гамзатова, Мусы Джалиля, Кайсына Кулиева и Юрия Рытхэу.

Учителя общеобразовательных школ, с которыми удалось поговорить корреспонденту “Ъ”, отказались фигурировать в материале под собственными именами и посетовали на усилия, уже затраченные будущими выпускниками на подготовку по литературе первой половины XIX века: они с 10-го класса готовились к ЕГЭ по старым кодификаторам, и «все их труды и время потрачены впустую». В то же время педагоги отмечают, что включенные в демоверсию ЕГЭ задания на сопоставление с более ранними произведениями «все равно требуют знания всех этих текстов».

Доцент кафедры истории русской литературы и журналистики журфака МГУ Егор Сартаков недоволен исключением из ЕГЭ «семи веков русской литературы», он отмечает, что «зависимости между ОГЭ и ЕГЭ по литературе нет», оба экзамена относятся к необязательным. Теоретически это может означать, что ученик может выбрать ЕГЭ по литературе, не сдав ОГЭ и таким образом избежав проверки знаний, полученных в 5–9-х классах.

Господин Сартаков считает, что новый кодификатор отражает стремление «чиновников поднять градус патриотического воспитания», в том числе и за счет советской литературы, а когда потребовалось что-то сократить, «под нож, увы, попали Пушкин и Гоголь».

Изменения филолог называет «идеологической диверсией», при этом он отмечает, что готовить учащихся к экзамену будет проще, так как «и произведений меньше, и анализировать их легче». Директор департамента методологии и разработки образовательных программ MAXIMUM Education Артем Мушта, напротив, оценивает изменения положительно: «Хронологический порядок, в котором теперь представлены произведения литературы, вполне логичен и позволяет ребенку усваивать информацию в верной последовательности». «Сокращается объем активно изучаемых текстов, что дает возможность ученикам более тщательно работать с имеющимися в списке произведениями,— добавляет эксперт.— Читать "Обломова" и "Войну и мир" и так довольно тяжело и долго, а если параллельно приходится перечитывать и вспоминать "Мертвые души" и "Героя нашего времени", это серьезная нагрузка. Сокращение кодификатора, несомненно, облегчит жизнь школьникам». Также господин Мушта отмечает, что «в последние годы литература является одним из лидеров по высоким баллам сдающих. Поэтому новые требования нацелены на актуализацию требований для сдающих, чтобы повысить качество проверки их знаний».

Отметим, общественно-профессиональное обсуждение новых кодификаторов и других документов ЕГЭ и ОГЭ продлится до 30 сентября.

Полина Ячменникова, Милена Двойченкова