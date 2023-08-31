Республиканцы собираются вокруг импичмента

Процедура импичмента президента США Джо Байдена за «воспрепятствование правосудию» может начаться уже в сентябре. К этому сейчас активно готовятся спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и другие влиятельные республиканцы. Довести дело до конца им, вероятно, не удастся, поскольку в Сенате члены этой партии находятся в меньшинстве. Но, во-первых, процедура импичмента позволит республиканцам получить нужную информацию для расследования, связанного с Джо Байденом и его семьей. А во-вторых, все это они смогут использовать в предвыборной кампании-2024. Неслучайно претендующий на возвращение в Белый дом экс-президент Дональд Трамп — главный сторонник вынесения импичмента своему оппоненту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Leah Millis / Reuters Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: Leah Millis / Reuters

Кевин Маккарти и его соратники настроены на запуск процедуры импичмента Джо Байдена уже до конца сентября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на «многочисленные источники в Республиканской партии», знакомые с разговорами «за закрытыми дверями».

Как стало известно телеканалу, республиканцы потратили часть августовских каникул на то, чтобы «разогреть» сомневающихся однопартийцев по вопросу импичмента. В частности, во время одного из закрытых конференц-коллов председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан сообщил, что господин Маккарти серьезно настроен на старт процедуры. Инициатива об импичменте должна будет исходить именно из этого комитета.

Сам господин Маккарти в интервью Fox News в воскресенье заявил: начало импичмента — это «естественный шаг». Основание — ход различных разбирательств в отношении семьи президента, в первую очередь его сына Хантера Байдена.

В интервью господин Маккарти упомянул 76 «подозрительных» трансакций, связанных с окружением Джо Байдена, показания сотрудников Налоговой службы США об особом подходе к Байдену-младшему и другие детали, которые, по мнению консерваторов, требуют дополнительного рассмотрения. «Мы обнаружили, что специальный прокурор Дэвид Вайс фактически попустительствовал истечению срока исковой давности по налогам Хантера Байдена. Мы обнаружили, что ФБР фактически проинформировало Хантера Байдена, до того как мы смогли пойти и взять у него интервью»,— заявил спикер Маккарти, имея в виду продолжающееся в Конгрессе разбирательство. Иными словами, законодатель обвинил администрацию в воспрепятствовании правосудию.

Кроме того, республиканцы не раз возмущались тем, что спецпрокурором по делу Хантера Байдена был назначен именно господин Вайс — человек, который ранее договорился с адвокатами сына президента о крайне мягком наказании. Договоренности были настолько подозрительными, что судья отказался поддерживать их. В этой связи республиканцы выразили серьезные сомнения в беспристрастности спецпрокурора.

Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймс Комер несколько недель назад предупредил в интервью Fox News, что властям не удастся запугать законодателей, ведущих в Конгрессе расследование. «Мы не собираемся останавливаться»,— заверил он. И продолжил: «не требуется больших доказательств того, что Министерство юстиции действительно пытается помешать» расследованию, но все необходимые процедуры в Конгрессе по делу будут проведены, а документы — получены.

К слову, накануне в СМИ просочилась информация и о другом потенциальном следе для Конгресса. В ответ на их запрос в рамках Закона о свободе информации Национальный архив США признал, что в его распоряжении есть более 5 тыс. электронных писем, отправленных Джо Байденом под несколькими псевдонимами (robinware456@gmail.com, JRBWare@gmail.com и Robert.L.Peters@pci.gov). Некоторые из писем, как утверждает New York Post, «связаны с деятельностью Хантера Байдена на Украине». Однако Национальный архив отказывается раскрывать информацию о тысячах других писем, которые могут привести конгрессменов к новым открытиям. В упомянутом интервью господин Маккарти подчеркнул, что в такой ситуации только процедура импичмента «обеспечивает Конгресс высшей юридической силой, позволяющей получить всю необходимую информацию».

Однако, как отмечает CNN, лидеры республиканцев все-таки немного блефуют. У них могут возникнуть проблемы с тем, чтобы собрать необходимое количество голосов для старта процедуры.

Телеканал отмечает: даже руководство партии признает, что «политически рискованная идея импичмента» еще окончательно не одобрена.

Крайне правый член Палаты представителей Мэтт Гейтс в интервью CNN, однако, заявил, что большинство «даже умеренных» республиканцев уже удалось убедить в необходимости импичмента. Его коллега Марджори Тейлор Грин подтвердила CNN, что перспектива импичмента «выглядит очень-очень хорошо». В соцсети X (бывший Twitter) она попросила однопартийцев поторопиться: «Мы должны проголосовать по вопросу об импичменте, как только вернемся к сессии в середине сентября. Нет никаких оправданий для того, чтобы ждать дольше».

На законодателей давит и потенциальный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах-2024 Дональд Трамп.

В соцсети Truth он попросил однопартийцев наконец перейти от слов к делу: «Вам не нужно долгое расследование, чтобы доказать то, что уже доказано. Либо объявите импичмент бездельнику (Джо Байдену, который также намерен участвовать в выборах.— “Ъ”), либо погрузитесь в забвение». При этом экс-президент напомнил, что демократы с процедурой импичмента против него в свое время не медлили.

Такое поведение Дональда Трампа не осталось незамеченным его оппонентами. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил CNN, что республиканцы, рассматривающие возможность импичмента президенту Джо Байдену, подчиняются приказам бывшего президента — «своего главного кукловода». «Тот приказал им преследовать и преследовать Джо Байдена, что может принять форму нелегитимного импичмента»,— возмутился Хаким Джеффрис.

Екатерина Мур, Вашингтон