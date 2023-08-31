Старику везде у них дорога

Третий день Открытого чемпионата США, который продолжается в Нью-Йорке, был отмечен очередными неожиданностями в мужском одиночном разряде. Один за другим в 1/32 финала потерпели поражения два теннисиста из первой десятки — грек Стефанос Циципас и прошлогодний финалист норвежец Каспер Рууд. Таким образом, в нижней половине сетки, где фаворитом является 36-летний серб Новак Джокович, для него почти не осталось по-настоящему опасных оппонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пути в третий круг Открытого чемпионата США его трехкратный победитель Новак Джокович отдал своим соперникам лишь 11 геймов

Фото: CJ GUNTHER / EPA-EFE / Vostock Photo На пути в третий круг Открытого чемпионата США его трехкратный победитель Новак Джокович отдал своим соперникам лишь 11 геймов

Фото: CJ GUNTHER / EPA-EFE / Vostock Photo

Первым сюрпризом среды на US Open стало фиаско Стефаноса Циципаса. Седьмой номер мирового рейтинга в 1/32 финала проиграл дебютанту этого турнира швейцарцу Доминику Штрикеру, который в 21 год еще никогда не попадал в первую сотню. В этом матче была большая борьба, в четвертом сете Циципас вел 5:3, но довести дело до победы ему не удалось. В итоге — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6 за четыре часа и четыре минуты.

Открытый чемпионат США остается для грека провальным мейджором, на котором он ни разу не проходил дальше третьего круга. Неважно складывается для Циципаса и весь нынешний сезон.

На бурный роман с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой, который богато иллюстрируется в социальных сетях, наложились принципиальные изменения в тренировочном процессе. Нынешний US Open стал первым турниром Большого шлема, на котором 25-летнего теннисиста не сопровождают ни мать, ни отец, до сих пор считающийся его официальным тренером, а австралиец Марк Филиппуссис, сотрудничающий с Циципасом уже не первый сезон, пока не в состоянии переломить неприятную тенденцию.

Пятая ракетка мира Каспер Рууд выбыл из борьбы на том же самом корте Grandstand, третьей по вместимости арене Национального теннисного центра, но уже вечером. Его соперником был Чжан Чжичжэнь, которому также понадобилось пять партий. Хотя норвежец — прошлогодний финалист US Open, а в июне он второй раз подряд дошел до решающей стадии Roland Garros, где, кстати, в третьем круге достаточно уверенно переиграл прогрессирующего китайца, тренирующегося в Австралии и Франции, назвать этот результат громкой сенсацией нельзя. Вернувшись на грунт в июле после завершения травяного сезона, Рууд завалил американскую серию и теперь переместится в рейтинге в конец первой десятки, значительно усложнив себе задачу попадания на итоговый турнир в Турин.

Неудачи Стефаноса Циципаса и Каспера Рууда стали далеко не единственными поражениями сеяных игроков в нижней части сетки — там, где фаворитом считается серб Новак Джокович.

Ранее, в первом же круге, из борьбы выбыли датчанин Хольгер Руне (четвертый в мире), чей спад в результатах во многом связан с травмой, и канадец Феликс Оже-Альяссим (15-й), который после прошлогоднего финиша на шестом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нынешнем сезоне рискует остаться за пределами топ-50. Таким образом, количество потенциальных статусных соперников 36-летнего трехкратного чемпиона US Open на пути в финал сократилось до минимума. Это два американца, замыкающие первую десятку, но еще ни разу не обыгрывавшие его,— Тейлор Фритц, на которого Джокович может выйти в четвертьфинале, и потенциальный полуфиналист Фрэнсис Тиафо.

Сам же знаменитый серб после уверенных побед над французом Александром Мюллером и испанцем Бернабе Сапатой Мириальесом встретится в третьем круге с посеянным под 32-м номером своим соотечественником Ласло Джере.

Преодолев один раунд, Джокович по итогам турнира уже гарантировал себе звание первой ракетки мира, но не стоит забывать, что 25-й титул на турнирах Большого шлема сам по себе является для него прекрасным стимулом.

Кроме того, пока неясно, на какое количество очков после US Open Джокович будет опережать испанца Карлоса Алькараса и других своих преследователей, в том числе Даниила Медведева. От этого во многом зависит, удастся ли выдающемуся мастеру, который на данный момент провел на верхней строчке 389 недель, больше, чем кто бы то ни было еще, достичь в этом году еще недавно казавшегося фантастическим 400-недельного показателя.

Тем временем последний из россиян в нижней половине сетки, Аслан Карацев, прошел испанца Роберто Карбальеса Баэну, выбившего на старте Хольгера Руне. Впервые достигнув третьего круга на мейджорах за последние полтора года, Карацев встретится там с опасным 20-летним американским левшой Беном Шелтоном, который выделяется нестандартной игрой, в январе на Australian Open дошел до четвертьфинала и стоит в рейтинге на 47-м месте, ровно на 30 позиций выше, чем россиянин.

Евгений Федяков