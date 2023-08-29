Карацев вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Аслан Карацев победил Иржи Легечку из Чехии в первом круге US Open. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Во втором круге россиянин встретится с Роберто Карбальесом Баэной из Испании.

В другом матче россиянин Павел Котов проиграл Ринки Хиджикате из Австралии со счетом 5:7, 7:5, 3:6, 5:7.

29-летний Карацев занимает 77 место в рейтинге ATP. На его счету три победы на турнирах организации. Серебряный призер Олимпиады в миксте, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP. 21-летний Легечка находится на 29 месте рейтинга теннисистов. Он не побеждал на турнирах ATP.

US Open — заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Проходит в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн.

Леонид Уварчев