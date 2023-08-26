Российских теннисистов притянуло друг к другу

В ближайший понедельник в Нью-Йорке стартует последний в этом сезоне чемпионат Большого шлема — US Open. Одной из особенностей мужского турнира, способной повлиять на его итоги, является тот факт, что три сильнейших российских игрока — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — попали в одну и ту же четверть сетки. Это означает, что если ситуация будет развиваться в соответствии с положением в мировой классификации, то в 1/8 финала Рублев сыграет с Хачановым, а победитель их встречи выйдет в четвертьфинале на Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы обойти Карлоса Алькараса и вернуться на первое место в рейтинге ATP, Новаку Джоковичу (на фото) достаточно выиграть на US Open один матч

Фото: Mike Segar, Reuters Чтобы обойти Карлоса Алькараса и вернуться на первое место в рейтинге ATP, Новаку Джоковичу (на фото) достаточно выиграть на US Open один матч

Фото: Mike Segar, Reuters

В последнее время практически любой турнир Большого шлема способен повлиять на лидерство в мужском мировом рейтинге. И предстоящий US Open не станет исключением, хотя по большому счету в данном контексте как таковой интриги он лишен. Еще в прошлое воскресенье, после победы Новака Джоковича над Карлосом Алькарасом в эпическом финале турнира в Цинциннати, стало известно, что сербу, чтобы обойти испанца и подняться на первое место в рейтинге, будет достаточно выиграть в Нью-Йорке всего один матч. Оставалось лишь узнать первого соперника Джоковича, которым оказался француз Александр Мюллер, 85-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Поверить, что этот ничем не примечательный игрок, который в свои 26 лет лишь дважды проходил стартовые раунды на мейджорах, вдруг прыгнет выше головы и на старте US Open одолеет самого Джоковича, невозможно. Так что с тем, кто будет первой ракеткой мира через две недели с небольшим, практически все ясно.

Зато пока нет ответов на многие другие вопросы, которые, как обычно, сопровождают столь значимый турнир.

Например, сколь велики шансы увидеть в нью-йоркском финале очередную битву Алькараса и Джоковича, которые до Цинциннати встречались также в полуфинале Roland Garros, где верх взял серб, и в финале Wimbledon, оставшемся за испанцем. Это во многом зависит от жеребьевки, результаты которой следует оценивать однозначно. Джоковичу с потенциальными соперниками из числа «сеяных» однозначно повезло, в то время как Алькарасу — скорее наоборот.

Сербскому теннисисту в третьем круге светит соотечественник Ласло Джере, который, разумеется, имеет минимальные шансы пройти дальше, затем — проваливающий нынешний сезон канадец Феликс Оже-Альяссим, в четвертьфинале — грек Стефанос Циципас (счет личных встреч с Джоковичем — 2:11) или американец Тейлор Фритц (0:7), в полуфинале — норвежец Каспер Рууд (0:5), американец Фрэнсис Тиафо (0:2) или датчанин Хольгер Руне (2:1), который не закончил свой стартовый матч в Цинциннати из-за травмы. Конечно, подобные расклады всегда условны, но ясно, что в целом для Джоковича жеребьевка на редкость удачна. Алькарас, в свою очередь, в четвертьфинале рискует нарваться на крайне неприятного для себя оппонента — итальянца Янника Синнера, которому из шести предыдущих матчей проиграл три. Да и вообще качество игры испанца на двух последних турнирах — в Торонто и Цинциннати —оставляло желать лучшего. Желания было хоть отбавляй, а вот стабильности — маловато.

Конечно, практика показывает, что в матчах из пяти сетов Алькарас намного опаснее, но пока его запас прочности непонятен.

Если же испанец пройдет в полуфинал, то там — во всяком случае, если исходить из нынешнего положения в мировом рейтинге — ему с высокой степенью вероятности придется иметь дело с кем-то из россиян, поскольку Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов попали в одну и ту же вторую четверть сетки, что с точки зрения теории вероятности следовало считать маловероятным. Теоретически в 1/8 финала Рублев сыграет с Хачановым, а победитель их встречи выйдет в четвертьфинале на Медведева.

Насчет Хачанова, прошлогоднего полуфиналиста US Open, попавшего в первом круге на получившего wild card американца Майкла Ммо, правда, сразу требуется оговорка. Из-за стрессового перелома нижней части спины после Wimbledon россиянин практически не выступал, проведя в Цинциннати лишь два матча в парном разряде. С Рублевым тоже ничего не понятно. После поражений в стартовых раундах на двух «мастерсах» подряд он встретится с тем же финном Эмилем Руусувуори, которому уступил в Цинциннати.

Последние результаты Медведева (четвертьфинал в Торонто и третий круг в Цинциннати), впрочем, ненамного лучше, если, конечно, помнить, что речь идет о третьей ракетке мира.

Но у него по крайней мере подходящий первый соперник — венгр Аттила Балаш. Причем если Медведев уже практически обеспечил себе место в списке участников итогового турнира ATP Finals, то Хачанову, который довольно долго стоял в первой десятке по набранным в этом году очкам, а сейчас откатился там на 13-е место, претендовать на путевку в Турин будет крайне трудно. Да и Рублев несколько осложнил себе жизнь последними неудачами. Набрать 600–800 очков примерно за два месяца — для него реальная задача. Но чтобы избежать дальнейшей нервотрепки, хотя бы третью часть этой суммы хорошо бы заработать в Нью-Йорке.

Евгений Федяков